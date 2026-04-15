Javier Aráuz, abogado laboralista: "Transformar en fijos a los empleados públicos temporales es la única alternativa que tiene el Supremo tras la sentencia de Europa"

La esperada sentencia del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) sobre la situación de los interinos en España ha generado un intenso debate. Se calcula que más de 800.000 trabajadores estaban pendientes del fallo, en un país donde, según datos aportados por el presidente de CECYF, Miguel Borra, casi un 30% de los empleados del sector público son temporales. Durante su intervención en el programa ‘La Linterna’ de COPE con Ángel Expósito, el abogado laboralista Javier Aráuz, que representa a este colectivo, ha ofrecido un análisis tajante: "la única alternativa que ya tiene el Supremo es transformar en fijos a estos empleados públicos temporales".

El letrado desmonta la idea de que la sentencia no ofrece una solución concreta, tal y como se había valorado inicialmente. Según explica, el Tribunal Supremo español preguntó al TJUE si podía eludir la conversión a fijos aplicando otras medidas ya existentes en la legislación nacional. "Lo que le contesta el TJUE a esa pregunta [...] es que el indefinido no fijo no es una medida que cumpla la directiva, que las indemnizaciones son insuficientes y que los procesos de estabilización [...] tampoco son una medida sancionadora", aclara Aráuz.

Una interpretación contundente

Frente a la postura del Gobierno, que asegura que la sentencia no obliga a hacer fijos a los interinos, Aráuz se muestra rotundo y recomienda al Ejecutivo "que se estudie la sentencia". El abogado recuerda que la Comisión Europea mantiene abierto un procedimiento de infracción contra el Reino de España "precisamente por no hacer fijos a los empleados públicos temporales". Esta infracción, pendiente de la resolución final, podría acarrear "una importante sanción económica".

No se puede sancionar la temporalidad abusiva con más temporalidad abusiva"

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El letrado va más allá y apunta a una posible intencionalidad política para "ocultar" la responsabilidad en la creación de esta bolsa de precariedad. "Tanto el PSOE y PP que han gobernado este país alternativamente [...] son ellos los responsables de esta situación abusiva", afirma. Además, destaca un dato especialmente sensible: "el 75% son mujeres". Aráuz sugiere que esta mayoría femenina puede deberse a que "a lo mejor son más dóciles o piensan más en sus familias [...] y a lo mejor aguantan más que los hombres".

Las administraciones públicas no solamente abusan de la temporalidad, sino que abusan con las mujeres"

El laberinto del ‘indefinido no fijo’

Uno de los conceptos clave del debate es la figura del ‘indefinido no fijo’, una creación de la jurisprudencia española que el TJUE rechaza de plano. Aráuz, en su conversación en ‘La Linterna’ con Ángel Expósito y la experta económica Pilar García de la Granja, la describe como "un cambio de nombre nada más" para un trabajador que "no dejaba de ser un temporal, un precario". La sentencia europea es radical en este punto, al considerar que "no se puede sancionar la temporalidad abusiva con más temporalidad abusiva", lo que considera una "reducción al absurdo".

La pelota, en cuatro tejados

Con este nuevo escenario, Aráuz identifica cuatro frentes donde reside la responsabilidad. El primero es la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que debe dictar sentencia. El segundo, las propias administraciones públicas, que tienen la obligación de cumplir el fallo. En tercer lugar, el propio Gobierno, que "tendrá que legislar de una vez" tras 21 años de decisiones "erróneas". Finalmente, la Comisión Europea, que "está harta ya de que España no cumpla con la normativa comunitaria".

En cuanto al argumento de que los interinos no han superado un proceso de oposición como los funcionarios de carrera, el abogado lo califica de "premisa falsa". Aclara que "todos los interinos, por mandato legal, tienen que haber superado un proceso selectivo" y que, además, la inamovilidad de los funcionarios es una "garantía de independencia" frente a presiones políticas, no un premio. "Si los funcionarios interinos realizan las mismas funciones que los funcionarios de carrera [...] que ahí me explique por qué razón no se le reconoce una mínima estabilidad en el empleo", concluye.