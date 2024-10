El almirante Garat señala qué tendría que pasar para que España entrara en guerra con Marruecos: "Puede crearnos problemas"

Los tambores de guerra suenan en varios lugares del mundo, en Europa y en el Próximo Oriente, ahora mismo dos conflictos que han obligado a los países europeos a resituarse.

La inversión de los Gobiernos en defensa llevaba una tendencia al recorte. Sin embargo, desde hace algún tiempo, se considera que los presupuestos de defensa que son miembros, por ejemplo, de la OTAN, deben aumentar. De hecho, hay países que lo están haciendo, como ha prometido el propio Gobierno español.

Con esta situación sobre la mesa, nos preguntamos si estamos en época de desarme o de rearme. Para responder a esta y muchas otras cuestiones, ha pasado por los micrófonos de 'Herrera en COPE' el almirante Juan Rodríguez Garat.

"En este momento, según los datos de presupuestos de defensa, Por primera vez en la historia de la humanidad, el presupuesto en defensa ha aumentado en todas las regiones del globo.

Hay un desarme moral en muchas naciones. Son muchos los que han dicho que Europa se ha desarmado. El caso de España es algo más grave, nuestros problemas de defensa nacional vienen de lejos, ya que a los españoles nos falta una cultura de defensa. Nos hemos convertido en un pueblo ingenuo que piensa que no tiene enemigos porque no quiere tenerlos", comenzaba diciendo.

Garat apunta que, con la invasión de Ucrania, "hay mucho más interés en la sociedad española en este tipo de temas. Ese mayor interés posibilita que contribuyamos entre todos a un objetivo que todos los gobiernos desde la transición ha dicho tener, aumentar la cultura de la defensa".

¿Es posible una guerra entre España y Marruecos?

Por otro lado, el almirante se ha referido a nuestro país vecino, Marruecos, que ha acelerado su rearme: "El papel de Marruecos se debate mucho en la prensa española, el país está gastando mucho dinero en armamento. Se está rearmando pensando fundamentalmente en Argelia. La parte militar es solo una más de la diplomacia".

Ante la pregunta de si descarta la posibilidad de que las hostilidades sean reales en la frontera de Ceuta y Melilla, Garat es tajante: "No hay nada descartar, en mi negocio no se puede descartar nada".

"El Marruecos actual no va a atacar Ceuta y Melilla militarmente porque no es su objetivo y porque no tiene ninguna posibilidad de éxito en una guerra.

Lo que sí es posible es que con el tiempo, si la situación de Marruecos se deteriora, como ocurrió en Irán o Yemen, caiga en brazos de padrinos indeseables, como es el caso de Irán y pueda crearnos problemas más allá.

Estamos hablando de algo muy improbable, no conviene alarmar a la ciudadanía, pero podría ocurrir que un grupo yihadista con base en Marruecos con el apoyo de Irán o de quien corresponda en ese momento, que montara como mínimo lo que está ocurriendo en el Mar Rojo en las proximidades del Estrecho de Gibraltar".

Por otro lado, se ha referido a la incursión terrestre que está llevando a cabo Israel el Líbano: "Para Israel, esta operación terrestre no es más que el apéndice de lo que ha hecho desde el aire. Si se retira rápidamente, con objetivos, aunque sean modestos, habrá conseguido parte de su objetivo que es incrementar su potencial disuasorio.

Es posible que por fin las naciones del mundo se pongan de acuerdo para un alto el fuego en el Líbano. Si la jugada le sale bien a Netanyahu, sin una victoria militar clara, podría conseguir el objetivo político de la operación que es la vuelta de los evacuados a sus ciudades en el norte de Israel".

Por último, ha explicado si es posible que Irán entre en la guerra en Líbano: "A Irán dudo mucho que le interese meterse en una operación bélica en este momento. Creo que no tiene la intención de poner más carne en el asador. Seguirá apoyando a Hezbolá, pero no creo que intervenga en una guerra directa con Israel".