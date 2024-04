El almirante Garat advierte de las verdaderas intenciones de Irán al atacar Israel: "Es lo que pretendía"

En estos momentos son las 22h de la noche en Jerusalén y los templos están cerrados, las tiendas tienen la persiana bajada. Ahora mismo todo es calma en el país hebréo tras haber dejado atrás un fin de semana marcado por los bombardeos.

Ya sabes que Irán lanzó un ataque con más de 300 misiles balísiticos y drones contra Israel, como represalia al ataque hebréo en el consulado iraní en Damasco. Estamos hablando del primer ataque militar directo desde Irán, por lo que supone un peldaño más en la escalada de tensión que se vive en Oriente Próximo.

El ataque fue anunciado a bombo y platillo y eso no es casualidad. Es cierto que fue una ofensiva repelida prácticamente en su totalidad, pero la acción iraní y el temor a una eventual respuesta de Israel han extendido la preocupación, en un momento en el que los principales mediadores occidentales estaban buscando una salida a la crisis en la Franja de Gaza.

Por eso, hoy en nuestro en La Linterna analizamos qué puede pasar tras este ataque, qué implica que fuera más espectacular que efectivo y que, en el caso de atacar, qué podría suponer.

Israel dice que responderá cuándo y dónde convenga, pero no parece que la respuesta vaya a ser inmediata. Ahora mismo Netanyahu tiene varios frentes abiertos y Estados Unidos le ha dicho muy claramente que le apoyará si su intención es defenderse, pero que no cuenten con el apoyo norteamericano para atacar.

Los sistemas de defensa de Israel han vuelto a demostrar ser eficaces, recuperando esa sensación de fortaleza que perdieron el 7 de octubre. Sin embargo, se ha demostrado que también necesitan de la ayuda de terceros países como Estados Unidos o Reino Unido.

El miedo y la ansiedad, presentes desde el 7 de octubre

Maya Siminovich es española y vive en Tel Aviv, y nos contaba en La Linterna cómo vivieron un ataque que, en cierto modo, esperaban.

"Se sabía que iba a pasar, estuvimos esperando y todo ayuda a que estuviéramos de los nervios. Me hicieron sentir un miedo que nunca había sentido y de no saber si esto es el fin o que. El tamaño del peligro, vemos que es inmenso, podría haber sido una hecatombe para nosotros y para el resto del mundo, porque no se hubiera quedado en eso" explicaba.

El ataque de la madrugada del domingo pilló a Maya en casa de una amiga tras varias noches preparándose para un bombardeo. Ella tiene un niño de 13 años que vive aterrado desde el 7 de octubre.

"No es de los que le interesa saber qué está pasando, vive con miedo desde el 7 de octubre desde que estalló la guerra. Los adultos están muy polarizados, yo veo en los niños que toda la situación es tan terrorífica... Le dije que tendríamos que correr si hubiera alarmas, pero no le conté que era Irán" decía Maya.

Cuando hablamos con ella nos cuenta que el apoyo a Netanyahu también está dividido. Más allá de si Israel debe responder o no, nos hace hincapié en que al final, como en todo conflicto, quien más pierde son los civiles. "La gente estaba lista para la Tercera Guerra Mundial. Una amiga mía hizo maletas para todo tipo de escenarios posibles, aparte de intentar irse por la noche en un avión, pero no lo consiguió".

Tras el ataque de Hamás, el miedo se ha unido a la sensación de desprotección. Maya admite que si el ataque de Irán no hubiese sido anunciado, el resultado habría sido catastrófico, como lo fue aquella mañana del 7 de octubre.

¿Quería realmente hacer daño Irán a Israel?

Irán atacó con más de 200 drones, unas aeronaves que Occidenteconoce de sobra porque son los mismos que Rusia está utilizando en Ucrania.

Por su parte, Israel repelió el ataque gracias al que probablemente sea uno de los sistemas de defensa más eficaces del mundo. La famosa 'cúpula de hierro' (empleada contra Hamás) o las conocidas como 'la Honda de David' y los sistemas de defensa 'Arrow'.

Pero, de no haber sido así, ¿habrían sido devastadoras las consecuencias? Es a lo que nos responde el almirante retirado Juan Rodríguez Garat. "No hay sistema 100% efectivo, lo que tienen es una estructura por capas, de más a menos distancia" decía.





"Primero hay aviones de combate para interceptar la mayor parte misiles. Luego, más cerca del territorio, los misiles de largo alcance para destruir misiles balísticos a una altura de 100?km o más por fuera de la atmósfera. A menos distancia está esta "Honda de David", de alcance medio largo, y luego, por si algún objetivo se cuela, está la "cúpula de hierro", misiles de corto alcance diseñados para destruir los cohetes que lanza Hamás a Israel" explicaba.

Afortunadamente, ese sistema de defensa ha permitido que un ataque iraní no calara. Pero, ¿cuáles eran las verdaderas intenciones de Irán al atacar Israel?

Las verdaderas intenciones de Irán al atacar Israel

El almirante Garat lo tiene claro, a Irán no le conviene realmente una escalada regional. Eso no significa, en lo más mínimo, que con este ataque no quisiera hacer daño a Israel.

"Hay teorías para explicarlo todo, diciendo que Irán no quería realmente hacer daño, pero no es así. Se basa en que aviso con antelación, pero es normal que lo haga porque no podía pasar desapercibido un ataque en la que la masa estaba formada por drones a 180?km por hora y necesitan casi 10 horas para prepararlos. La sorpresa táctica y estratégica es innecesaria" comenzaba diciendo.

Y añade: "Lo que pretendía era un ataque de saturación sobre dos bases aéreas israelíes, en la que solo una de ellas ha sido afectada. De los misiles quizá todos han caído en las proximidades de la misma base, tampoco hay que confiar demasiado en las palabras de Israel. Pretendían neutralizar esa base y como demostración es que estos partidarios de teorías alternativas aseguraban que la base aérea fue arrasada por Irán".

En cuanto a las armas nucleares que posiblemente tenga Irán y que puedan afectar no solo a Israel, sino al mundo entero, el almirante Garat lo tiene claro. "El que asegure que Irán tiene o no armas nucleares está especulando. La mayor parte de comentaristas aseguran que ahora no, pero que podrían tenerlo en un plazo breve si deciden tenerlo" sentenciaba.