El visitante 432 del país más extraño del mundo en cuya capital solo están permitidos los coches blancos: "No puede ver coches que no sean de ese color"

El popular instagrammer conocido como El Viajero Crónico, Tomás García, ha desvelado en el programa 'Fin de Semana' de COPE los detalles de su reciente visita a Turkmenistán, uno de los países más cerrados y desconocidos del mundo.

Durante la entrevista con Cristina López Schlichting, García explicó que al pisar por primera vez el suelo del país le informaron de que era el turista número 432, una cifra que da buena cuenta del hermetismo de esta nación de Asia Central.

Un destino 'curioso' más que 'interesante'

A pesar de que su afición le ha llevado a recorrer todo el planeta, Tomás García define Turkmenistán como un destino "curioso" más que "interesante".

Aunque reconoce la existencia de "joyas naturales" como el cañón de Yankee Cala o yacimientos históricos como el de Nisa, del antiguo Imperio Parto, el viajero destaca que lo más llamativo es la "política de hermetismo total y absoluta" que practica el país desde hace décadas.

Entrar en el país no es una tarea sencilla. Según relató García, aunque no es una norma oficial, en la práctica es casi imposible conseguir un visado sin la compañía de un guía local.

"Coincidí con un viajero lituano en el avión que era la sexta vez que intentaba acceder al país", explicó, añadiendo que en las cinco ocasiones anteriores le denegaron el visado por intentar entrar por su cuenta.

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Asjabad, la capital del mármol y los coches blancos

La capital, Asjabad, es el máximo exponente de las excentricidades del país.

El antiguo presidente, y ahora su hijo, que gobierna actualmente, han creado una ciudad donde "todos los edificios del centro de la capital son de mármol blanco", según describe el viajero.

Pero la obsesión por el blanco va más allá. Una de las singularidades que más llamó la atención de García es la estricta normativa sobre los vehículos.

En la capital, "todos los coches tienen que ser blancos" o, como mucho, de un color "gris claro".

No puede haber coches que no sean blancos El Viajero Crónico, Tomás García

Alamy Stock Photo Ashgabat, capital de Turkmenistan

Esta regla no se limita solo a Asjabad. Tomás García asegura que, aunque en el resto del país la norma no es tan estricta, la situación cambia radicalmente si el presidente está de visita.

"Si el presidente va a visitar esa ciudad o va a pasar por allí en aquel día, no puede haber coches que no sean blancos"

Excentricidades y culto al líder

El culto a la personalidad del líder es "abrumador", con "estatuas por todas partes" de un tamaño y una ostentación enormes, a menudo doradas.

Incluso el libro escrito por el antiguo líder, el 'Runama', que establece los valores que deben seguir los turcomanos, tiene su propio monumento.

Esta grandilocuencia contrasta con una realidad peculiar. En la capital hay hoteles de cinco estrellas completamente vacíos, como el Hotel Yildiz, con capacidad para mil personas.

Muchos ciudadanos tienen "trabajos de servicio público" que consisten, básicamente, en "limpiar calles que están limpias o arreglar jardines que están arreglados".

La lista de curiosidades incluye la prohibición no oficial de llevar barba para los hombres locales, que pueden ser obligados por la policía a afeitarse en el acto, o las enormes estatuas dedicadas a una raza de perro que adora el presidente.

Un impulso que, según confesó, se despertó en él tras un Interrail con 18 años y que se convirtió en "incontrolable".

Realmente viajo porque soy muy curioso El Viajero Crónico, Tomás García

García, que fue padre hace un año, justifica esta pasión en una simple razón: "Realmente viajo porque soy muy curioso". Una curiosidad por conocer maneras diferentes de vivir, comer y entender la vida que le ha llevado a convertirse en uno de los exploradores más singulares del panorama actual.