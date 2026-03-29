Paufeel desvela en COPE la receta definitiva de leche frita saludable para Semana Santa

En plena Semana Santa, época de dulces y postres tradicionales, la experta en cocina Paula Monreal, conocida como Paufeel, ha compartido en el programa 'Fin de Semana' de COPE, con Cristina López Schlichting, una alternativa innovadora: su receta de leche frita saludable. Monreal anima a los oyentes a probarla, asegurando que el resultado es delicioso: "si la probáis os va a encantar, pido que le deis una oportunidad, porque queda muy rica".

Ingredientes para la leche frita no frita

Para preparar unos diez trozos de este postre, Paula Monreal ha detallado los siguientes ingredientes: 500 mililitros de leche entera, 40 gramos de almidón de maíz (maicena), un huevo, un par de cáscaras de naranja y limón, una rama de canela en rama y canela en polvo, dos yemas de huevo y dos cucharadas de endulzante o azúcar al gusto.

Elaboración paso a paso

El primer paso consiste en calentar en un cazo la leche junto con las cáscaras de los cítricos, la canela en rama y el endulzante. Es importante, según Paufeel, que la mezcla se caliente sin que llegue a hervir para que "se infusione bien ahí todos los sabores". Una vez la leche está ya bien caliente, se retiran las cáscaras y la canela.

Por otro lado, se disuelve el almidón de maíz en un poco de leche fría. A continuación, esta mezcla se añade al cazo con la leche caliente sin dejar de remover. "Empezamos a dar vueltas, porque eso va a empezar a espesar, que es lo que hace la maicena", ha explicado la colaboradora.

Cuando la crema ha espesado, se vierte en un molde cuadradito, preferiblemente con film transparente en el fondo para facilitar el desmoldado. Después, se deja que "repose en la nevera, que enfríe bien hasta que cuaje nuestra leche frita, no frita", ha indicado Monreal.

La cocción: la clave saludable

Una vez cuajada la masa, se corta en cuadrados y se reboza. Paufeel recomienda usar el propio almidón de maíz en lugar de harina de trigo, una opción ideal para personas con sensibilidad al gluten o celíacos. Los trozos se pasan primero por maicena y luego por huevo batido. En este punto, se puede optar por freírlos en abundante aceite o utilizar la freidora de aire durante unos 15 minutos a 180 grados o el horno serán más o menos unos 25 minutos, también a 180 grados, pulverizando un poco de aceite de oliva hasta que estén dorados.

La experta en cocina saludable ha defendido las ventajas de este método más ligero, ya que se reduce el ahorro de aceite y se evitan las salpicaduras. "Gastamos menos, también nuestro cuerpo nos lo va a agradecer, porque vamos a meterle menos calorías y nos podemos inflar a más leche frita", ha comentado. El último paso es rebozar la leche frita en una mezcla de azúcar o endulzante con canela en polvo.

Además, ha compartido un truco para organizarse y poder disfrutarla recién hecha, ya que se puede hacer con antelación. "Lo podemos dejar preparado en la nevera y ya simplemente en el momento de comerla se corta, se reboza, se mete al horno a la freidora y te la comes así templadita". Sobre la mejor forma de degustarla, Monreal es clara: "A mí me gusta tomarla templadita, que está ahí como más rica".