El mercado de la compraventa de coches en España sigue batiendo récords, pero no precisamente en el sector de los vehículos nuevos. Durante el programa 'La Linterna' de COPE, el análisis de la experta económica Pilar García de la Granja ha arrojado luz sobre una realidad contundente: por cada vehículo nuevo ya se compran 2 coches de segunda mano. El mercado de usados ha cerrado el 2025 con cifras sin precedentes, superando las 2,2 millones de ventas, lo que supone un crecimiento del 4% respecto al año anterior.

El precio, factor clave en la decisión

La razón principal de esta tendencia, según ha explicado García de la Granja durante su sección de 'Clases de Economía' con Expósito, no es una preferencia por los coches antiguos, sino una cuestión puramente económica. "Los españoles no se compran un coche de segunda mano porque no se quieran comprar uno nuevo, es porque cada coche nuevo de media cuesta 40.000 euros", ha sentenciado la directora de Mediodía COPE. Esta cifra representa un aumento del 40% respecto a 2019, un sobrecoste que aleja a muchos compradores del concesionario y los empuja a buscar un coche de 5.000 euros fiable.

Si es un coche barato, desde luego se compra un coche nuevo antes que un coche de 10 años"

Esta visión choca con la de la patronal de los concesionarios. Raúl Morales, de Faconauto, ha calificado el dato como "positivo", pero ha advertido que "vuelve a poner de relieve un problema estructural". Según Morales, el principal inconveniente es que "seguimos moviendo coches muy antiguos", por lo que ha pedido al sector "una estrategia eficaz que haga más rentable retirar los vehículos más viejos y contaminantes que mantenerlos en circulación".

La incertidumbre del comprador

Al factor precio se suma, según Pilar García de la Granja, "una confusión que continúa entre la gente". La experta ha señalado que los potenciales compradores no saben si optar por un modelo de combustión, uno eléctrico o híbrido. El miedo a "quedarse tirado" por la falta de puntos de recarga o las dudas sobre si un coche eléctrico de segunda mano merece la pena paraliza a muchos. "Aquí se junta un poquito el hambre y las ganas de comer", ha resumido.

Seguimos moviendo coches muy antiguos"

Las cifras confirman el envejecimiento del parque móvil español: el 60% de los coches vendidos tenían más de 10 años de antigüedad. Los datos, aportados en 'La Linterna' por Marta Ruiz, también revelan que los motores de gasolina siguen siendo los preferidos y que las comunidades de Andalucía, Cataluña y Madrid concentran la mitad de las operaciones de compraventa de vehículos, donde los coches seminuevos tienen cada vez más demanda.