Sandrine, ingeniera alimentaria: "A las torrijas hay que dejarlas un poco calientes para poner la miel, 100 gramos con 50 cl de agua; en freidora hago 4, en la sartén mejor así, el aceite no está para tirarlo"

Sandrine Sánchez, ingeniera de alimentos en su canal de TikTok @La Crème de La Crème

La ingeniera de alimentos Sandrine Sánchez ha compartido en su canal de TikTok, La Crème de La Crème, el paso a paso para elaborar la torrija clásica andaluza, la "de toda la vida", con vino y huevo.

En un vídeo donde explica su método, la experta desvela los secretos para conseguir un resultado perfecto, desde cómo empapar el pan hasta el truco definitivo para freírlas en casa.

Sánchez aborda uno de los puntos clave: la fritura. Aunque reconoce que lo ideal es usar una freidora, que permite que floten y se cocinen de forma más homogénea, ofrece una alternativa para quienes cocinan pocas unidades.

Para una tanda de cuatro, prefiere usar una sartén con suficiente aceite, un método que considera más eficiente para no desperdiciar aceite, ya que el que se usa "es como tirarlo".

CORTESÍA PAZO DE VILANE Las torrijas tradicionales, fáciles de preparar y perfectas para disfrutar estos días de Semana Santa

En freidora hago 4, en la sartén mejor así, el aceite no está para tirarlo"

La receta de la torrija de vino

Para su receta, que califica de "muy andaluza", la ingeniera utiliza pan de molde grande y algo seco, vino blanco, huevo, azúcar, un palo de canela, miel y aceite de girasol para freír. El primer paso consiste en calentar suavemente el vino con el azúcar y la canela para que se infusione y el alcohol se evapore parcialmente, un paso que "le da fuerte".

El secreto para que el pan quede jugoso por dentro sin romperse es no excederse al mojarlo. Sánchez explica su técnica: "Solo pego así, un golpecito", primero en el vino infusionado y luego en el huevo batido.

A continuación, deja escurrir las rebanadas un momento para que el líquido se reparta bien hasta el centro, garantizando que el pan "está perfecta la moza en todo su, no está seco en ningún lado".

Durante la fritura en aceite de girasol, que debe estar caliente pero no humeante, busca un "doradito rubio". La experta, de origen francés, confiesa que al principio le sorprendió esta combinación: "Es que vino vino a una torrija, a un pan, a un postre vino blanco, así, cosa más rara". Sin embargo, admite que "la verdad que está muy bueno".

Donde huele a canela, huele a torrija y a tradición que nunca se pierde

Es que vino vino a una torrija, a un pan, a un postre vino blanco, así, cosa más rara"

Una vez fritas, las torrijas se escurren sobre papel de cocina. Para el toque final, Sánchez prepara un almíbar ligero calentando 100 gramos de miel con 50 mililitros de agua. Vierte esta mezcla sobre las torrijas cuando aún están un poco calientes, recomendando darles la vuelta cada media hora para que se empapen bien por todos lados.

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Un bocado humilde y universal

Esta receta que comparte la experta es la heredera de una larga tradición. La torrija es un postre humilde y de aprovechamiento cuyos ingredientes —pan, leche y huevos— han estado presentes en casi todas las culturas.

La primera referencia documentada data de los siglos IV y V, en la obra del gastrónomo romano Marco Gavio Apicio, que describía una elaboración similar sumergida solo en leche.

Su asociación a la Semana Santa parece deberse a la necesidad de aprovechar el pan sobrante en una época en la que no se podía comer carne. Además, se consideraba un bocado de alto valor energético, ideal para enfermos o mujeres embarazadas, lo que dio lugar a nombres como ‘torradas de parida’ en Galicia o ‘sopes de Menorca’.

Las primas hermanas de la torrija en el mundo

Aunque con variaciones, este postre tiene parientes por todo el mundo. En Francia se conoce como ‘pain perdu’ (pan perdido), mientras que en Portugal y Brasil se llaman ‘rabanadas’. El mundo anglosajón tiene el ‘eggy bread’ o el casi idéntico ‘poor knights of Windsor’, y la famosa ‘french toast’ estadounidense que inmortalizó la película ‘Kramer contra Kramer’.

En Alemania, Dinamarca o Suecia cuentan con el ‘arme ritter’, y en América Latina existen las ‘torrejas’, que se comen en Semana Santa en países como México y El Salvador, a menudo cubiertas con miel o melaza. En otros lugares como Chile, Ecuador, Perú o Colombia se las conoce como ‘tostadas francesas’.