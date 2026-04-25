El obispo de Getafe, sobre las uniones homosexuales: "Si usted ha decidido casarse civilmente no lo voy a bendecir como Iglesia, otra cosa es que le desee todo el bien del mundo"

Durante el viaje de regreso a Roma tras completar su gira africana, León XIV fue cuestionado por la bendición a personas homosexuales. Sus declaraciones fueron meridianamente claras: “La Santa Sede ha dejado claro que no estamos de acuerdo con la bendición formalizada de las parejas homosexuales o de parejas en situaciones irregulares”.

Pero ello no está reñido con la bendición a la persona. En este sentido, el Pontífice puso el ejemplo de la bendición tras una misa multitudinaria: “Cuando el Papa imparte la bendición al final de una gran celebración hay bendiciones para todas las personas”.

Una realidad que va en consonancia a la famosa proclama del “todos, todos, todos” del Papa Francisco, con la que expresaba la acogida de la Iglesia a toda persona con independencia de su orientación sexual.

“Todos están invitados a seguir a Jesús y todos están invitados a buscar la conversión en su propia vida. Ir más allá de esto hoy, creo que puede causar más desunión que unidad, y que deberíamos tratar de construir nuestra unidad sobre Jesucristo y sobre lo que Jesucristo enseña”, recalcó León XIV en la respuesta a la pregunta.

García Beltrán: “Cualquier relación no admitida moralmente por la Iglesia no puede bendecirse"

El obispo de Getafe, Ginés García Beltrán, ha hecho una reflexión en 'Fin de Semana' sobre las palabras del Santo Padre: “Las declaraciones del Papa, más que una novedad, son una explicación de aquel documento -Fiducia Supplicans- del Pontificado de Francisco, que cada uno interpretó como quiso, en la que dice no estoy de acuerdo con las bendiciones formalizadas. Luego explica que cuando uno va a misa y el sacerdote bendice, lo hace a todos, y no dice tú no quedas bendecido por tu situación moral”.

De esta manera, se bendice a la persona, pero no su unión bien con otro hombre o en un enlace civil entre heterosexuales: “Cualquier relación no admitida moralmente por la Iglesia no puede bendecirse. Si usted ha decidido casarse civilmente yo no lo voy a bendecir como Iglesia, otra cosa es que le desee todo el bien del mundo y pida su protección de Dios”, ha aclarado el titular de la diócesis getafense.