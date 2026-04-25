León XIV, tajante contra la pena de muerte: "La dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido delitos muy graves"

León XIV ha reiterado que la pena de muerte es "inadmisible" para la Iglesia y ha defendido que la dignidad de la persona "no se pierde ni siquiera después de haber cometido delitos muy graves".

En un videomensaje enviado con motivo del 15º aniversario de la abolición de la pena capital en el estado de Illinois en EEUU, su lugar de nacimiento, el Pontífice ha sostenido que el derecho a la vida es "el fundamento mismo de cualquier otro derecho humano".

"Afirmamos que la dignidad de la persona no se pierde ni siquiera después de haber cometido delitos muy graves", ha destacado el Santo Padre en un vídeo en inglés dirigido a los asistentes al acto en la Universidad DePaul de Chicago.

En este sentido, León XIV añade que “además, se pueden desarrollar, y se han desarrollado, sistemas de detención eficaces que protegen a los ciudadanos y, al mismo tiempo, no privan completamente a los culpables de la posibilidad de redención". También ha recordado que la Iglesia enseña sistemáticamente que toda vida humana, "desde la concepción hasta la muerte natural, es sagrada y merece ser protegida".

"La pena de muerte atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona"

El Papa ha hecho referencia a sus predecesores, que "insistieron repetidamente en que se puede salvaguardar el bien común y cumplir las exigencias de la justicia sin recurrir a la pena capital".

Asimismo, ha citado el Catecismo de la Iglesia Católica para recalcar que esta práctica es "inadmisible porque atenta contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona". Al final del mensaje, León XIV ha celebrado la decisión histórica tomada por el gobernador de Illinois en 2011 y ha ofrecido su apoyo a quienes trabajan por el fin de la pena máxima "en Estados Unidos de América y en todo el mundo".

La pena de muerte, legalizada en 27 estados de EEUU con 47 ejecuciones en 2025

Y es que Estados Unidos, la pena capital es legal en 27 estados, aunque en cuatro de ellos existen moratorias que bloquean las ejecuciones, y ha sido abolida en 23 estados y el Distrito Columbia, según la ONG Death Penalty Information Center.

De acuerdo con las cifras del grupo, en 2025 se llevaron a cabo 47 ejecuciones en todo el país, con la cifra récord de 19 solo en Florida, y para 2026 hay programadas 32 ejecuciones, de las cuales se han llevado a cabo ocho.

"Rezo para que sus esfuerzos conduzcan a un mayor reconocimiento de la dignidad de cada persona, y e inspiren a otros a trabajar por la misma causa justa", ha concluido el Papa en su mensaje.