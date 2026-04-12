Ginés García Beltrán, obispo de Getafe: "con tantos focos de violencia, el Papa quiere que los fieles se reúnan para orar"

En una jornada marcada por asuntos como el juicio de Ábalos o el amerizaje de la nave Orion, ha surgido una noticia de gran calado vinculada a los conflictos bélicos actuales. El Papa Francisco va a presidir esta tarde una vigilia de oración por la paz de carácter extraordinario. Los detalles de esta convocatoria los ha ofrecido Ginés García Beltrán, obispo de Getafe y miembro de la comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española, durante una entrevista en el programa 'Fin de Semana' de la cadena COPE con Cristina López Schlichting.

Un clamor mundial por la paz

El obispo ha explicado el significado de este acto, definiendo una vigilia como "tomar la noche para hacer oración, es siempre la víspera de algo". Ha señalado que ante un mundo con "tantos focos de violencia", el Papa quiere que los fieles se reúnan para orar. "El Papa lo va a hacer en la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, pero nos ha pedido a todos los obispos que también en nuestra diócesis invitemos a la oración", ha confirmado García Beltrán.

Según el prelado, todos los obispos del mundo han secundado el llamamiento. Él mismo dedicó a esta intención el encuentro mensual de oración con los jóvenes de su diócesis. La invitación se extiende a parroquias, familias, grupos de amigos y a "todos los hombres y mujeres de buena voluntad", conformando lo que ha descrito como "un gran clamor al cielo para pedir al señor, al príncipe de la paz, que nos dé la paz que tanto necesitamos".

Dura condena a la guerra

Esta convocatoria se produce tras una semana en la que el Papa ha endurecido su discurso contra la guerra. El pontífice ha sido tajante al pedir que "quienes tienen armas en sus manos las abandonen, que quienes tienen el poder de desatar guerras, elijan la paz". Además, ha expresado su profundo malestar con quienes "se amparan en la religión y hasta en el cristianismo para santificar las guerras".

Ginés García Beltrán ha recordado las contundentes palabras del Papa en una reciente comparecencia en Castel Gandolfo: "es verdaderamente inaceptable la violencia indiscriminada contra un pueblo". El obispo ha añadido que el pontífice también hizo mención al "respeto del derecho internacional" y a la cuestión moral, afirmando que "nadie en nombre de dios y de la religión puede propiciar la guerra, puede matar". Para la Iglesia, ha concluido Beltrán, "un ataque indiscriminado a la población civil, donde mueren niños, mueren mujeres, mueren familias enteras, es verdaderamente inaceptable".

La llamada a la oración y la reflexión es universal. Se anima a creyentes y no creyentes a unirse en pensamiento y energía por el fin de los conflictos, recordando que "la vocación del hombre es la paz". Ginés García Beltrán ha cerrado su intervención con una sencilla pero poderosa petición: "recemos por la paz".