Schlichting: "Es una inmadurez celebrar como un triunfo político la exoneración de Franco con 27.000 muertos"

Hace fresquete en buena parte del país. El tiempo ha sido de otoño, cuando dentro de una semana empieza oficialmente el verano. A las once nos explicará el hombre del tiempo por qué.

El 21 de junio no va a ser sólo el día de inaugurar nueva estación, sino el final, ya lo sabes, del estado de alarma, lo que significa que serán las comunidades autónomas las que van a dirigir la forma de convivencia ciudadana con el coronavirus. Entretanto, y mientras seguimos unos en fase dos y otros en la llamada fase tres, es Galicia la única autonomía que ya sale el lunes del estado de alarma gracias a sus escasos contagios y muy pronta y eficaz reacción, lo que entre otras cosas catapulta a Núñez Feijóo en las encuestas para esas elecciones del 12 de julio. Hay rebrotes puntuales, ojo, en Basurto, en Gerona (en La Garrotxa) y en Murcia. Lo mismo que alguno en Portugal o en Italia. Así que conviene seguir guardando las distancias y usando mascarilla.

SCHILCHTING SOBRE EL 8-M

La noticia del día es sin dudael fallo de la jueza Rodríguez-Medel sobreseyendo provisionamente, ojo, el caso contra el delegado del Gobierno en Madrid por haber permitido las multitudinarias manifestaciones feministas del 8-M. No porque estuviese bien, sino porque no ha encontrado pruebas de que las autoridades sanitarias lo avisasen de los evidentes riesgos. Hay quien lo ha considerado un triunfo de la causa de la mujer y no hay quien entienda nada. Porque muchas señoras hemos ido a menudo a estas manifestaciones y sin embargo advertimos esta vez, como yo misma en el editorial del 7 de mayo, que juntar a medio millón de participantes, abrazándose y coreando, en plena expansión de la enfermedad, era irracional.

La jueza ha visto hasta donde ha podido, sin embargo, que nadie hizo comunicados técnicos y científicos oficiales al delegado del Gobierno y que no hay pruebas para condenarlo. El auto pone verde, eso sí, aJosé Manuel Franco, el delegado, por no informarse, pero establece que no prevaricó, o sea, que no actuó mal deliberadamente. Interpretar esto como un triunfo político es una inmadurez, con más de 27.000 muertos por coronavirus.

Lo mismo que es una inmadurez pretender que la oposición cargue con el sambenito de haber confinado a los ancianos en las residencias para dejarlos morir. Salimos temporalmente de una crisis sanitaria sin precedentes, donde los enfermos morían sin que los médicos tuviesen apenas tiempo de notificárselo a los parientes. Sin camas de UCI para la mayoría. En todos los procesos de enfermedad el médico valora la edad del paciente, porque tiene relación directa con su posibilidad de recuperación. Echarse ahora las manos a la cabeza es una forma muy torticera de usar una desgracia colectiva para la causa de los partidos.

Los españoles están un poco hartos de ver a unos y otros abalanzándose sobre los restos de la tragedia para sacar ventaja electoral. Aquí ha habido una epidemia gravísima, hemos metido mucho la pata y ahora hay que caminar juntos y procurar que en otoño la epidemia no se repita.

Otra cosa es que los partidos depuren responsabilidades internas. Que juzguen si el delegado del gobierno de Madrid fue o no prudente mandando juntarse a medio millón de mujeres. O si Pérez de los Cobos tenía que ser destituido por el ministro Marlaska por permanecer fiel a la juez Rodríguez Medel, o si comunidades como Madrid o Barcelona desabastecieron y dejaron desprotegidos a médicos, residencias o policías. Pero eso, destituciones, no lo veremos.

CRÍTICA A LA ACTUACIÓN DEL GOBIERNO

Y seguiremos viendo dirigentes que pretenden sacar tajada. Podemos quiere nacionalizar las residencias de ancianos, claro, como todos los comunistas. Y desmilitarizar a la Guardia Civil, evidentemente, para dominarla. La cosa es tan fuerte que tuvo que salir a pararlo la ministra de Defensa Margarita Robles.

Que por cierto, también ha aclarado que aquí no hay ningún proceso constituyente. Que la Constitución votada por todos está en vigor.

Hay mucho mar de fondo en las relaciones de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y, de cara a aprobar presupuestos, que esto ya parece de chiste, porque seguimos con los presupuestos de Mariano Rajoy, Ciudadanos va acercando posiciones al PSOE. Ayer se escenificó el flirteo con reunión en Moncloa y foto pública. Escuchamos A Edmundo Bal.

No seremos nosotros quienes condenemos el establecimiento de acuerdos políticos amplios, pero veremos si le sale a cuenta a Inés Arrimadas arrimarse a un Gobierno tan polémico.

Pool / Dani Duch

MEMORIA ANUAL DE ACTIVDADES DE LA IGLESIA

Al final, lo que la gente valora no es la polémica o las estrategias, sino el trabajo real y cotidiano. Y ahí están por ejemplo las cifras de la llamada crucecita de la Iglesia.

26.000 nuevos declarantes apoyaron a la institución en la última declaración. Ocho millones y medio de personas marcaron la X de la declaración de la renta pensando, simplemente, en el trabajo de sacerdotes, religiosos y voluntarios de las parroquias con ancianos, mayores, enfermos, presos, olvidados, víctimas de adicciones o mujeres en situación difícil. Son cuatro millones de personas, cuatro millones, que se dice pronto, las que se han acercado a uno de los 9000 centros que la Iglesia tiene para acogerlas. Escuchamos al secretario de los obispos españoles, Luis Argüello, ayer en el acto de presentación del documento.