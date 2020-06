Galicia terminará el lunes la desescalada y entrará en la nueva normalidad

El Gobierno ha aceptado la solicitud de Galicia de abandonar la fase 3 del plan de desescalada por lo que el próximo lunes entrará en lo que se ha denominado la nueva normalidad, ha informado el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Así lo había solicitado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, que ha anunciado este viernes que Galicia da por concluida la fase 3 de desescalada. En una conferencia de prensa tras la reunión semanal de su Ejecutivo, Núñez Feijóo ha asegurado que Galicia cumple todas las condiciones para poder dejar sin efecto el estado de alarma y poner fin a una etapa de tres meses.

Núñez Feijóo ha explicado que en la primera fase de lo que el Gobierno denomina "nueva normalidad" seguirán en vigor algunas normas que serán publicadas este sábado en el Diario Oficial de Galicia (DOG).

EL NORTE, FUERA DEL ESTADO DE ALARMA

El presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, se ha mostrado por su parte convencido de que todas las comunidades autónomas del Norte de España abrirán sus fronteras el próximo viernes, 19 de junio, y ha subrayado que adelantar tres días la apertura de la circulación "no es ningún riesgo" habida cuenta de que el día 21 "ya toda España va a quedar en teoría liberada del confinamiento".

El regionalista ha destacado que todas las autonomías del "cordón del Cantábrico" tienen "muy buenos datos epidemiológicos" -todas están en la fase 3-, por lo que da "casi por seguro", "si no ocurre nada especial" e imprevisible, que el viernes "estará prácticamente todo el norte de España desconfinado": Cantabria, País Vasco, Asturias, Galicia, La Rioja "y Navarra probablemente también".

"No creo que sea un riesgo exagerado, que aquí que estamos mejor que en el resto, podamos abrir tres días antes", ha subrayado. Revilla ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios en un acto en Valdecilla, después de que este jueves decidiera no adelantar al 15 de junio la apertura con el País Vasco, como había acordado con el lehendakari Iñigo Urkullu, en atención a la recomendación de Salud Pública, que "aconseja prudencia" ante los brotes hospitalarios registrados en dos hospitales de Bilbao y Alava. Revilla ha reiterado que los brotes del País Vasco "no son excesivamente preocupantes en la medida que están localizados en dos hospitales" y "no es una transmisión colectiva".

El presidente de Cantabria ha confirmado que se reunirá el lunes con su homólogo de la comunidad vecina, con quien ha acordado "preparar todo" para la apertura de los dos territorios "desde las 12 y un minuto" del viernes 19. "Casi con toda seguridad se va a sumar Asturias y también la Rioja", ha apostillado. Según Revilla, el Gobierno de Cantabria ya tiene preparado el decreto, y el lehendakari le ha dicho que "van a preparar el suyo ya de manera inmediata". Además, han acordado hacer "un llamamiento a la responsabilidad, al respeto de los decretos que cada comunidad autónoma hará públicos la semana que viene".

Ha señalado que se han "perdido cuatro o cinco días" respecto a la previsión inicial de abrir el lunes 15, pero insiste en que "adelantarnos al día 21" es positivo porque permite que el próximo fin de semana, "mucha gente que está deseando venir a Cantabria" pueda hacerlo, y así "empezar a dinamizar el sector turístico de cara al verano". Revilla ha destacado que el 30% de los que visitan Cantabria son vascos, y muchos de ellos tienen aquí su segunda residencia y ven a la comunidad vecina como "su segunda casa", siendo un factor "muy importante" de dinamización económica.