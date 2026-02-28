TIEMPO DE JUEGO
Paco González sentencia la temporada del Oviedo tras la derrota ante el Atlético de Madrid: "De estos jugadores he dicho siempre lo mismo, lo dan todo"
El director de 'Tiempo de Juego' analiza la situación del equipo asturiano, elogia la entrega de los jugadores y la paciencia de la afición tras un año complicado
Publicado el - Actualizado
2 min lectura0:34 min escucha
La temporada del Real Oviedo ha estado marcada por las dificultades, pero la afición ha demostrado una fidelidad inquebrantable.
Una estampa que describía a la perfección el periodista Pablo Acebo, de Deportes COPE Asturias, al término del partido de esta noche ante el Atlético que finalizó con triunfo rojiblanco por 0-1: “Es la primera vez en toda la temporada que veo esto. Se queda la gente a aplaudir al equipo, insisto, ha sido un año muy duro”, señalaba.
Este gesto de la grada, que se sobrepuso a los gritos de “consejo dimisión”, sirvió como punto de partida para la reflexión del director de 'Tiempo de Juego', Paco González.
La entrega no se negocia
Paco González quiso destacar el compromiso de la plantilla actual. "Yo de estos jugadores he dicho siempre lo mismo: que lo dan todo, todo", afirmó con contundencia. El comunicador defendió la profesionalidad de los futbolistas y su esfuerzo en el campo, asegurando que con el actual entrenador, del que dice que no le "vuelve loco", el equipo "por lo menos, compite los partidos, eso es verdad".
Dos meses tirados
Sin embargo, el análisis del director de 'Tiempo de Juego' también tuvo un componente crítico hacia la planificación deportiva anterior. González fue tajante al lamentar el tiempo perdido tras la destitución de Paunovic y la llegada de Luis Carrión: "Tiramos los dos meses que tiramos, con el anterior entrenador, y ya, colorín colorado", sentenció, dejando claro que ese periodo lastró las aspiraciones del conjunto carbayón.
Ese "año muy duro" al que se refería Acebo ha estado lleno de momentos frustrantes para la afición oviedista, como derrotas en el último suspiro. Un ejemplo de ello fue la sufrida ante el Atlético de Madrid, cuando un gol de Julián Álvarez en el minuto 94 dio la victoria a los rojiblancos en el único tiro a puerta del equipo visitante en todo el partido. A pesar de todo, la grada ha sabido reconocer el esfuerzo.
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.