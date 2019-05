Schlichting: "Nunca olvidaré el primer parto. La mirada de mi hijo contemplándome, tan asombrado como yo"

Tiempo de lectura: 3



Ser madre. Nunca olvidaré el primer parto. La mirada de mi hijo Felipe contemplándome, aún rebozado en líquido amniótico, tan asombrado como yo. Ese profundo vínculo entre la mujer y ese señor, o señora, que te sale de la tripa y te mira. De las cuatro o cinco experiencias fundamentales de la vida, las que marcan un antes y un después, el nacimiento de un hijo es de las más impresionantes. ¿Cómo es posible que un ser humano vaya subido en otro, sea pasajero en sus entrañas?

Hoy es el Día de la Madre que nos parió. Esté aquí abajo o arriba, cuidándonos siempre, es el domingo de una llamada, una flor o un beso. Nuestra tertulia de hoy irá sobre las cosas de madre. Esas expresiones y gestos acuñados por el cariño y la preocupación: "Abrígate bien, hijo" o "Bébete el zumo rápido, que se pieden las vitaminas". La maternidad está atravesando una crisis en Occidente. Las parejas no tienen hijos, en España la reproducción no alcanza la tasa de reposición y las madres añejas son mayoría. 32 años tienen las chicas españolas de media cuando paren, exhaustas de buscar trabajo, con muchas dificultades para encontrar novio capaz de comprometerse. Ser madre hoy es más difícil por las largas jornadas y los transportes, por la exigencia de un cultura que quiere que los niños sean pequeños Einstein, por el afán de que aprendan chino e inglés, hagan deporte, estudien y viajen. El resultado son madres con complejo de culpabilidad: no llego, no puedo atenderles como quisiera, no me da tiempo, me pierdo su infancia.

Es tiempo de repensar la maternidad. De considerar por qué nos parece más importante alcanzar un puesto ejecutivo que criar un hijo. Y no solamente a ellas. Por qué el futuro de la sociedad, los hijos, no es la prioridad en España. Hoy las madres son heroínas. Hoy es su día. Vivan las madres.

Hoy a las doce se reúne el Tribunal Supremo de urgencia. Varios jueces se han inhibido sobre el recurso de Carles Puigdemont y los fugados ante la decisión de la Junta Electoral de prohibirles encabezar las listas de su partido para el Parlamento Europeo. Se trata de determinar qué pesa más, si los derechos de los fugados o la circunstancia de que no están correctamente inscritos en el censo electoral porque figuran como residentes en España cuando es evidente que no están aquí.

Y, aunque nos cueste servírtelo, porque es operación retorno del puente y no tenemos por qué aburrirte, estamos ya en campaña electoral. Qué pesadez. Muy brevemente te servimos los sonidos de ayer.

Casado acudió a Galicia para arrimarse al barón más crítico con la deriva conservadora del PP. El dirigente dice que ha captado el mensaje de la derrota electoral y quiere cambiar.

Los nacionalistas aprovecharon para exigir a Pedro Sánchez compensaciones por su apoyo. Joan Tardà, dirigente de ERC, afirmó en Valencia: "No pondremos líneas rojas al Gobierno, pero no daremos gratis la investidura" afirmó el de Esquerra, que exigió la amnistía de los presos golpistas: "Nunca pediremos un indulto porque significa asumir la culpabilidad y aceptar la gracia de los verdugos. Nosotros lo que reclamamos es la absolución y, después de la condena y de hacerse pública la sentencia -que ya está escrita- lo que haremos es luchar por la amnistía". Tócate las narices ¿se puede ser más desvergonzadamente claro?

Miquel Iceta, por su parte, hacía campaña por el Partido Socialista en la Fiesta de la Rosa y contra el Partido Popular. Ha llamado la atención su particular forma de gritar en Montmeló:

Y ayer hubo manifestación en Bilbao de Podemos y de Bildu, del bracete, a favor -atención- de Nicolás Maduro. Dios los cría y ellos se juntan. En Venezuela han tenido lugar dos incidentes sangrientos. Un helicóptero se ha precipitado matando a siete altos militares, en lo que parece un accidente, y una emboscada ha terminado con el asesinato de otros cuatro, entre ellos un general. Se desconocen los detalles de este último suceso, que la oposición atribuye a los sicarios de Maduro.

Y en España sigue el debate sobre el impuestazo, las medidas anunciadas por el Gobierno de Sánchez para subir la presión fiscal de 35 a 37 puntos y recaudar 26.000 millones de euros a base de subir el impuesto de sociedades, el IRPF, imponer las tasas Google y Tobin, aplicar impuestos ecológicos y gravar el diesel. Ayer teníamos oportunidad de entrevistar a Begoña Amengual, empresaria en Mallorca del sector hotelero y dueña de la cadena Mac Hoteles: