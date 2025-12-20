"La sombra de la sospecha sobre el papel de Zapatero en el rescate de Plus Ultra es muy alargada"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sumado una nueva sanción por parte de la Junta Electoral Central. El motivo ha sido el anuncio del abono único de transportes en plena campaña electoral, una acción que infringe la obligada neutralidad de los poderes públicos. Según ha analizado el periodista Antonio Jiménez en 'Fin de Semana' de la COPE, esta es la cuarta vez que el órgano electoral sanciona al presidente por un comportamiento similar, lo que evidencia, a su juicio, su 'poco respeto a las normas democráticas'.

Un precedente judicial para Begoña Gómez

En el mismo espacio, Jiménez ha recordado una sentencia del Tribunal Supremo del año 2014 que podría sentar un precedente para la investigación que afecta a Begoña Gómez. Dicha sentencia condenó a penas de prisión a dos concejales del PSOE en Paiporta por utilizar a empleados municipales para trabajos personales, como mudanzas o arreglos de carpintería en sus viviendas.

El Supremo estimó que 'el uso de funcionarios públicos en beneficio propio durante su jornada laboral, incluso aunque el hecho ocurriera una sola vez, provocó un perjuicio económico al ayuntamiento'. Jiménez ha subrayado que este criterio no se limita a la malversación, sino al mero hecho de 'utilizar los servicios' y el trabajo de un funcionario para fines privados, una situación que presenta paralelismos con la investigación sobre las actividades de la esposa del presidente del Gobierno.

La sombra de Zapatero en el 'caso Plus Ultra'

Otro de los frentes que acaparan la actualidad política es el rescate de la aerolínea Plus Ultra, un asunto en el que la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero cobra cada vez más protagonismo. El Gobierno concedió a la compañía un préstamo de 53 millones de euros, una decisión que ha generado sospechas por las presuntas conexiones de la empresa con Venezuela y por no ser considerada estratégica en el sector.

Preguntado sobre si 'pone la mano en el fuego' por Zapatero, Pedro Sánchez eludió la respuesta. Para Antonio Jiménez, el silencio del expresidente, sobre el que pesan graves acusaciones, resulta elocuente: 'El que calla, desde luego, otorga'. El periodista considera que Zapatero debería ser llamado a declarar en la comisión de investigación del Senado para aclarar su relación con empresarios y las presiones denunciadas para ejecutar el rescate de una compañía que, con humor, calificó como 'menos estratégica que una heladería en la Antártida'.

Alamy Stock Photo Zapatero

Además, Jiménez ha recordado que el empresario Víctor de Aldama acusó a Zapatero de haber 'trincado 10 millones' de los 53 del rescate, que habrían sido desviados a Panamá. El analista también ha señalado la enorme influencia del expresidente en la política exterior del Gobierno, condicionada, según él, por los intereses de Zapatero en Venezuela, China y Marruecos.

Polémica electoral en Extremadura

La actualidad también ha estado marcada por la campaña de las elecciones de Extremadura. La candidata del PP, María Guardiola, denunció la gravedad del robo de votos por correo en tres localidades, ratificado por la Guardia Civil. 'Le están hurtando el derecho a decidir', afirmó Guardiola, quien lamentó que no todas las fuerzas políticas se sumaran a la denuncia.

Antonio Jiménez ha defendido que 'cualquier anomalía electoral hay que denunciarla' para garantizar un proceso limpio, recordando que 'el voto es sagrado'. Ha argumentado que, aunque se trate de solo 124 votos, su peso podría ser 'absoluto y determinante' si un escaño dependiera de ellos. El periodista también ha criticado como un 'error' la decisión de Guardiola de no acudir al debate televisado, una oportunidad perdida para 'vender gestión y logros' frente a un candidato socialista que 'se va a sentar en el banquillo'.