El emocionante vídeo de un joven por el Día de la Madre: "Gracias Mamá..."

Cada primer domingo de mayo, dedicamos el día a nuestra querida madre. Aunque en realidad se merecen que nos acordemos de ellas todos los días, un joven ha querido dedicarle un emocionante vídeo a su 'Mamá'. En él, da las gracias por una serie de cosas que no solemos decir.

Javier González es periodista, tiene 26 años y fue el autor de vídeos como 'Qué bonita eres España' o '¿Qué es la fe?'. En este nuevo vídeo redacta una carta a su madre aprovechando el Día de la Madre. Aquí está el texto completo:

"Querida Mamá, hay muchas cosas que hay que decirle a una madre en esta vida, y es verdad, que uno no siempre lo hace. Así que antes de que se me pase la vida, hay unas cuántas cosas que quiero decirte:

Gracias lo primero Mamá, por encontrame siempre las cosas que pierdo

Seguro que todo el mundo empezaría esto con alguna frase cursi, pero sé que a ti no te gustan mucho esas cosas. Así que quiero empezar dándote las gracias por una serie de cosas no tan obvias. Gracias lo primero Mamá, por encontrame siempre las cosas que pierdo. Gracias Mamá por haberme dado tanto la tabarra para que me abrigue Gracias Mamá por avergonzarme en el momento más oportuno delante de todos mis amigos y parte del extranjero.

Gracias también, por ponerme betadine, alcohol, tirita y escayola si hacía falta, en esa herida de nada que me hice. Gracias por esas conversaciones tan profundas a voces del salon a la habitación y de la habitación al salón que escuchaba todo el vecindario. Gracias por los interrogatorios sin sentido antes de salir y por esa mirada que no necesitaba palabras a la vuelta por la mañana.

Esto y no otra cosa... es la fe para mí https://t.co/sI57yULZhU — Javier González (@javinambauan) 3 de mayo de 2019

Pero también tengo que agradecerte otras muchas cosas, que tal vez -soy consciente- se me pueden olvidar normalmente. Quiero darte las gracias por haberme por haber sido parte de ti, por haberme dado de comer y por haberme cuidado con tanto cariño. Gracias Mamá por haber soportado y sufrido las consecuencias de que yo exista, sé que no todo ha sido muy agradable ni como te esperabas

Gracias Mamá por enseñarme el valor de las cosas que importan

Gracias por haber hecho carrera, grado y máster en el trabajo más difícil y peor pagado del mundo. Por haber sufrido, casi más que yo, mis heridas, mis moratones, mis golpes... y también lo que he llorado. Gracias Mamá por esa zapatilla voladora que llegó a su destino a tiempo. Gracias por esos canelones que son un manjar digno de cualquier estrella 'michelín'. Gracias por haberme esperado despierta cuando llegaba tarde, y por haberme perdonado cuando no aparecía hasta la mañana siguiente.

Pero sobretodo, gracias Mamá por enseñarme el valor de las cosas que importan. Gracias por enseñarme a poner atención en los detalles y la importancia que tiene lo pequeño. Por haber jugado conmigo, por haberme cuidado, por haberme consolado. Por haber estado ahí siempre que me caía. Gracias Mamá por haberme dado la vida. Porque gracias a ti, he visto el mundo, he podido disfrutar de este regalo que nos rodea, del amanecer, de la risa, de enamorarme, de aprender de los errores, de la belleza de la naturaleza y de todas las experiencias que he vivido, buenas y malas. Gracias por haberme ayudado a conocer a Dios. Por enseñarme a escribir y a hacer que estas palabras signifiquen lo que tú sabes que significan. Gracias por enseñarme a querer como tu lo hiciste conmigo. Espero poder devolvértelo algún día."