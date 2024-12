La nutricionista Paufeel desvela la insólita pregunta que le hizo la Reina Letizia sobre croquetas: "Me quedé muerta"

Hay muchísimos platos típicos en España. Paella, gazpacho, tortilla de patata, croquetas, fabada asturiana, torreznos, pulpo a la gallega... hay todo un abanico de opciones y todos, lo queramos o no, somos grandes aficionados a estos platos.

La tradición es, y nunca mejor dicho, muy rica. Es una parte imprescindible de la cultura española, y es que estamos acostumbrados a comer muy bien y, sobre todo, muy nuestros, y con platos que son conocidos en el mundo entero. Y esos platos, como no podía ser de otra manera, gustan incluso a los Reyes. Y así se evidenció el pasado mes de octubre durante una cena en el Museo Nacional de Arte de Cataluña con motivo de la gala de entrega del premio Planeta.

Allí estaba la nutricionista Paula Monreal, más conocida como @paufeel en redes, así como en 'Fin de Semana', programa en el que colabora. Este sábado no solo ha pasado por la particular sección Gastro Chic, sino que ha sido ella la que se ha puesto frente al micrófono para responder a las preguntas de Cristina López Schlichting, junto a su marido Miguel Banús. Y una de esas preguntas fue, precisamente, por esa pregunta que le hizo la Reina Letizia durante aquella cena en Barcelona. Una pregunta insólita y que a ella le dejó completamente de piedra.

Los reyes Felipe y Letizia presiden la 73 edición del Premio Planeta

Una nutricionista desvela la pregunta que le hizo la Reina Letizia sobre croquetas en una entrega de premios

Paula Monreal ha asegurado a Cristina que nada más escuchar la pregunta que le hizo la Reina "me quedé muerta". Según ha seguido contado, se trata de una cuestión que "sabe muy poca gente" y ha relatado qué ocurrió exactamente: "Se sentó en nuestra mesa y cuando le dijeron quién era y tal dice: "Ay, pues yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué es más saludable: una croqueta o un torrezno?".

Monreal ha explicado cómo siguió la conversación. "Le dije, hombre doña Letizia, sin duda un torrezno. Y dice, ¿ves? Yo pienso totalmente igual", ha relatado. Ahora bien, ¿por qué? Seguidamente, la nutricionista ha alegado que, en el fondo "es proteína y grasa rica". De hecho, para hacerlo de la manera más saludable posible, recomienda hacerlos en la freidora de aire: "Pierde su grasita, se queda abajo y te los comes súper crujientes".

paufeel y sus inicios en redes sociales

Recientemente ha publicado 'Mis mejores recetas en freidora de aire: 80 ideas fáciles, deliciosas y saludables'. Un libro que se presenta este lunes en Madrid, en la librería Pangea. Ha asegurado que ella se caracteriza por hacer "recetas básicas, muy sencillitas". Sin embargo, no siempre ha hecho esto. "Surgió un poco de la casualidad. A mí me gustaba cocinar, siempre es algo que me ha llamado mucho la atención. Me metía de pequeña en la cocina con mi madre, mi abuela...", ha relatado.

"Todo esto viene de herencia, del matriarcado en casa, y surgió un poco de la casualidad", ha apuntado.

Además, ha relatado que le detectaron sensibilidad al gluten y el mundo de las redes sociales siempre llamó la atención. Y fue así como se le ocurrió la idea de probar a compartir sus recetas a través de las redes sociales.

"A mí me encanta cocinar, pero también me gusta complicarme poco la vida. O sea, yo te puedo hacer un guiso, como hago en casa, pues de unas albóndigas, lentejas, guiso tradicional, pero a mí me divierte más la receta, pues eso, divertida. También, sobre todo, con el tema de la sensibilidad al gluten, el adaptar recetas tradicionales a recetas aptas para celíacos o sensibles. O sea, que eso un poco forma parte de eso entre que me divierto y el adaptar", ha agregado.

Reproduce el audio en la parte superior de esta noticia para escuchar la entrevista completa.