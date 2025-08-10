Los vecinos de Las Médulas, en León, en vilo por el incendio declarado en Yeres: "Hay mucha incertidumbre"

El verano no está dando tregua con los incendios. Uno de los puntos más afectados de este fin de semana lo encontramos en la provincia de León, más concretamente en la localidad de Yeres.

Allí se originaba un incendio este sábado, por causas que todavía se desconocen, y varios vecinos de la zona han tenido que ser desalojados de sus casas. Además, el fuego se encuentra muy próximo al paraje de Las Médulas, que es Patrimonio de la Humanidad.

En 'Mediodía COPE' hemos podido hablar con Isaac, un vecino del municipio que nos ha contado cómo están viviendo esta situación. "Estamos bien, aunque un poco preocupados", ha comenzado apuntando.

Isaac explica que "los helicopteros no paran de ir y venir" y que "hay mucha incertidumbre, ya que on el calor que hace parece que el fuego empieza a reavivarse".

"Estamos muy preocupados desde anoche, Yeres los desalojaron y en Las Médulas estamos sin dormir. Por la noche se podía apreciar", ha añadido.

Cinco incendios en un solo día

En un fin se semana negro para la provincia de León en materia de incendios forestales, la Junta de Castilla y León ha activado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en otro incendio declarado en Villaverde de los Cestos, localidad perteneciente al municipio de Castropodame, y que suma el quinto gran fuego que sufre León el mismo día.

Este nivel de alerta se suma a los incendios de Llamas de la Cabrera y Yeres, que se encuentran en la misma situación por amenazar las llamas centros urbanos y grandes superficies de masas arboladas.

El nuevo incendio, también en la comarca de El Bierzo, que se está viendo asolada en los últimos días por las llamas, se inició a las 12:00 horas de este domingo por causas que se investigan.

En el terreno trabajan en estos momentos dos agentes medioambientales, dos cuadrillas de tierra y una brigada helitransportada, a los que se han unido tres helicópteros para sofocar unas llamas que se ubican en un lugar de difícil acceso.

Este incendios se suman también a los de Orallo (Villablino) y Fasgar (Murias de Paredes), en los que se tiene activado el Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1, por lo que los medios de extinción de todas las administraciones están trabajando en cinco frentes distintos, con el apoyo de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

No son estos los únicos incendios que sufre la provincia leonesa en estos momentos, ya que se encuentran activos otros tres, aunque con menos peligro, en Cabañas de Dornilla, Anllares del Sil, y Filiel , todos ellos también en la comarca de El Bierzo