"Me saludó", así relata un árbitro su último encuentro con Florentino Pérez

Alejandro Hernández Hernández, colegiado de Primera División, pasó por El Partidazo de COPE tras la rueda de prensa que Medina Cantalejo ofreció este pasado miércoles en la que realizó un balance de los primeros meses de competición. El árbitro canario no se dejó nada en el tintero en la entrevista con Juanma Castaño y también dio su punto de vista sobre el 'Caso Negreira'.

El CTA "desea" zanjar el 'Caso Negreira'

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros, repasó este pasado miércoles en una rueda de prensa la actulidad del arbitraje español. En ella el máximo responsable del colectivo arbitral aseguró que "desean que paguen los culpables" implicados en el 'Caso Negreira'.

"Estamos deseando que definitivamente paguen los culpables. Esto ha hecho mucho daño al arbitraje. Es una situación muy grave que daña al fútbol español y al arbitraje", fue el alegato de Medina Cantalejo durante su exposición ante los medios de comunicación.

Luis Medina Cantalejo, presidente del Comité Técnico de Árbitros comparece en La Ciudad del Fútbol de Las Rozas para analizar el primer tercio de la temporada arbitral. EFE

Y añadió: "Si tienen pruebas, que lo castiguen ya, queremos que definitivamente y cuanto antes esto se resuelva. Y que quien lo haya hecho lo pague, sea Negreira, el Fútbol Club Barcelona o quien sea. Si el juez tiene nombre y apellidos del árbitro que haya estado metido en esa trama...que lo pague".

El presidente del CTA recalcó la "sorpresa" con la que vivieron cuando el caso "salió a la luz pública", al igual que ya hiciera en el pasado mes de marzo en un discurso defendiendo al colectivo arbitral. Pero Cantalejo también se mostró crítico con la actuación del juez: "Tenemos que respetar el auto del juez porque si no, no podemos pedir nosotros respeto. Pero no lo comparto, en absoluto, es un poco aventurado hablar de indicios, de comentarios...".

Las palabras de Florentino Pérez sobre el 'Caso Negreira'

Hace unas semanas Florentino Pérez se pronunciaba sobre el 'Caso Negreira' en la Asamblea General del Real Madrid. El máximo dirigente blanco mencionó el caso para responder a Joan Laporta tras acuñar el "madridismo sociológico".

Los jugadores del Real Madrid protestan una acción a Arberola Rojas durante el derbi en el MetropolitanoCordon Press





"Mi referencia al Caso Negreira es breve porque es un asunto en mano de jueces. Y debemos ser respetuosos con los tiempo de la justicia. No es normal que un club de fútbol pague ocho millones durante veinte años a un vicepresidente de árbitros", afirmó Florentino sobre la postura del Madrid.

Y agregó: "Nos hemos personado porque es el cauce adecuado para defender nuestros intereses y hemos sido admitidos como parte perjudicada. El caso está dañando seriamente la imagen del fútbol español en el mundo".

La quejas del Real Madrid con Hernández Hérnandez

En los últimos tiempos el Real Madrid ha atacado al colectivo arbtitral con varios vídeos recopilatorios desde su televisión. El conjunto de Concha Espina, a través de Real Madrid TV, ha señalado a varios colegiados tras varias actuaciones que ellos consideran polémicas. Y Hernández Hernández es uno de ellos.

El colegiado canario Alejandro Hernández Hernández ha subido de escalafón en la UEFA.EFE

El colegiado canario ha sido critcado duramente por el canal del Madrid, la última el pasado mes de febrero tras una derrota en Mallorca rodeada de mucha tensión.

En aquel encuentro el conjunto balear cometió 29 faltas, por 14 del Real Madrid. Y desde el club blanco mostraron su descontento por la permisividad de Hernández Hernández, que sacó las mismas cartulinas amarillas, cinco, para ambos equipos peses a la clara diferencia de infracciones.

Pero el canario no es el único que ha recibido estos ataques. Los últimos árbitros contra los que el Real Madrid ha cargado han sido Alberola Rojas y De Burgos Bengoetxea. Al primero le critacaron por su actuación durante el último derbi entre Atlético y Real Madrid, que el equipo dirigido por Carlo Ancelotti perdió. Y al segundo por sus antecedentes en partidos pasados.

