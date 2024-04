Carlos Herrera: "Da igual lo que decida Sánchez porque el daño ya está hecho”

Audio

Carlos Herrera analiza la actualidad de este lunes centrada en la comparecencia de Pedro Sánchez en la que comunicará su decisión sobre si sigue como presidente del Gobierno o no.

"Señoras, señores, me alegro buenos días. Bueno un tiempo inestable, ya veremos cómo entra mayo también en lo demás, sobre todo en esa cosa de incertidumbre que tenemos ahora los españoles de saber si hoy día de San Pedro mártir, Pedro Sánchez quiere ejercer de mártir o de puto amo, que es como la define el torrente de Óscar Puente. No se puede ser dos cosas a la vez, o eres mártir o eres puto amo".

"Hoy veremos qué pasa, cinco días de escenificación de un narciso con sueños totalitarios para provocar adhesiones, la verdad que bochornosas".

"Curiosa paradoja"

"Durante todo este tiempo la tónica general de los mensajes que llegan desde su núcleo duro -núcleo duro de Pedro Sánchez-, de la mayoría de dirigentes socialistas apuntan a la tesis de la dimisión, que hoy es lo que podemos leer en la mayoría de los medios. Sin embargo todos aquellos que no son sanchistas creen que se queda y que esto ha sido en el mejor de los casos una pataleta de un personaje atrabiliario, destemplado y además seguramente un golpe de efecto electoral".

"Un espectáculo peronista que llega a su desenlace después de victimizarse, a las masas a toda esta pantalla de borregos que se dedican a firmar comunicados vergonzantes, pero ya toca escenificar el final y hay varias posibilidades de lo que se puede anunciar".

"Una: 'he reflexionado mucho y me quedo porque no puedo defraudar tanto cariño que me habéis dado estos días', es una variante del 'me quedo".

"Ahora sí se queda, preparémonos para lo peor, porque es para lanzar una campaña feroz contra la justicia y contra los medios independientes".

"Otra opción, la espantada, 'me habéis dado mucho cariño pero los ataques contra mi mujer no van a parar, así que me voy'. Y ahí se abren varias subvariantes: Dimito y el Congreso elige a otro para acabar la legislatura; continúo en el gobierno de forma temporal hasta que pueda convocar elecciones e incluso hay una opción Meloni, me presento a las elecciones europeas y así alfombro un eventual futuro en las instituciones europeas, que lo tiene difícil porque los alemanes no le perdonan aquello que les dijo de su pasado hitleriano y han dicho que este a una institución europea mientras estén ellos ni en broma".

"Pero da igual lo que decida, porque el daño ya está hecho, se vaya o se quede. Ha desgastado de forma grave la institución, la propia democracia. Es mejor desde luego que se vaya cuanto más lejos mejor, lo que pasa que si lo hace en qué el lugar deja a los que el sábado se manifestaron".

"También deja de estar aforad. Irse a las puertas de unas elecciones catalanas, irse sin haber dejado aprobada la amnistía... bueno pero ha dejado una fractura en la sociedad española, con periodistas ejerciendo la caza de brujas contra jueces, contra otros periodistas".

"Decida lo que decida durante estos días ha sumergido el país en un baño de populismo sentimentaloide, antidemocrático, intentando forzaruna especie de plebiscito moral, un cierre de filas irracional, guerracivillista solo y exclusivamente para conseguir impunidad".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"El mismo viernes ya apareció el comunicado de periodistas contra el golpismo judicial y mediático. Para esos periodistas, informar de las actividades de la esposa del presidente del Gobierno es un intento de subvertir la voluntad popular expresada en las urnas, golpismo mediático, ahí es nada. O sea todas las informaciones que en España ha habido sobre casos de corrupción ¿han sido golpistas?¿Las 169 portadas de El País contra Paco Camps eran golpismo mediático? ¿La frase de Ricardo De Prada en la sentencia de la Gürtel era golpista? ¿Las informaciones sobre la guerra sucia de los GAL, eran golpistas? O es que las informaciones que afectan al PP son valiente periodismo de investigación y las que afectan a la izquierda son golpistas. ¿Por qué son golpistas las informaciones que afectan a Begoña Gómez y no las que afectan a José Luis Ábalos o a Paquita Armengol?".

"El momento culmen fue el Comité Federal este del sábado, una especie de misa laica a mayor gloria del líder ausente. Jamás se ha visto algo así en la política española, un partido centenario convertido en un coro del plañideras, un coro de borregos".

"Y ayer domingo vivimos dos réplicas de ese terremoto de culto a la personalidad, una concentración en Madrid liderada por gente de Sumar y luego un acto de intelectuales, Miguel Ríos, García Montero, Marisa Paredes leyendo una carta de Almodóvar, no solo va a escribir cartas Pedro Sánchez, también Almodóvar escribe cartas".

"Miren ya les he dicho que dimitir por lo que se ha publicado y dimitir con unas elecciones catalanas, dejar de estar aforado y tal cual, se hace un poco difícil de creer, pero Pedro Sánchez está en una inexorable cuenta atrás, no tanto por lo que sabemos nosotros y se ha publicado, sino por lo que probablemente sabe él, que muy tarde lo sabremos todos y todo esto ha sido una performance llena de cálculo político. Desde luego no puede comparecer como si no hubiera pasado nada, pero que se irá, dudo que sea ahora, es evidente que se irá, y su final será dramático, como se merece por otra parte".