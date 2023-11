Hernández Hernández: "El 'Caso Negreira' tira por tierra la idea de que éramos un colectivo limpio"

Este martes, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Medina Cantalejo, ofreció una rueda de prensa para analizar el momento que vive el estamento arbitral y en la que habló sobre la polémica del 'Caso Negreira', el problema con los penaltis por mano, los vídeos de Real Madrid Televisión, criticando a muchos de los árbitros de Primera División.... Después de esta rueda de prensa, hablamos en El Partidazo de COPE con el árbitro Alejandro Hernández Hernández, uno de los más criticados por el Real Madrid.

¿Cómo afrontas una entrevista?: No me incomoda. Después de nueve meses en silencio, apetece hablar porque no tienes nada que esconder y prefiero hablar con naturalidad.

Hablas de la fecha del Caso Negreira: El 15 de febrero. Nos cambió la vida a todos. El daño que ha creado es irreparable, lo más dañido en toda la historia para los árbitros. Cuando nos enteramos, pensaba que era una 'fake news'; pensé que estaba manipulado hasta que ves que es una realidad. Luego es digerirlo, aceptar que un miembro de tu organización tenía un acuerdo económico con un club y eso está fuera de lugar, es un conflicto de intereses, aunque sea lícito. Eso tira por tierra la idea de que éramos un colectivo independiente, objetivo, limpio... y sigo presumiendo de colectivo pero no podemos presumir cuando alguien de la casa ha trabajado con un club y con intereses económicos con este club.





¿No os hace daño el Barça cuando esto lo ve normal?: Desde dentro, tenemos la conciencia súper tranquila y nos preocupa cero jurídicamente; no va a pasar nada, estamos súper tranquilos.

¿Cómo era tu contacto con Negreira?: Llamaba a los ascendidos y descendidos. A partir de ahí coincidías en las cuatro convocatorias de los árbitros y te reunías en un minuto con él cuando te decían en dónde estabas clasificado. Firmabas el papel y esa era toda la relación.

¿Había sospecha de cómo le pitabas al Barcelona?: Yo le pité siete veces a filial y perdió cinco. Cuando me dan la escarapela internacional me dan al Barcelona y pierde, luego empata. De los primeros cinco, solo gana dos, en la época del mejor Barcelona, cuando eran apisonadora. El Madrid gana diez de los primeros doce. Si el objetivo era favorecer al Barcelona, las estadísticas no cuadran.

¿Recibiste alguna indicación para favorecer al Barça?: Jamás me dijeron nada de favorecer al Barcelona. Si me pasa, lo hubiera denunciado. Entiendo que desde fuera suena fatal lo que ha pasado y desde dentro es muy difícil de explicar que cómo ha podido ocurrir. Si es ilícito, que paguen por ello.





¿Estuviste con el hijo de Negreira?: Fue colaborador de la casa y cuando llega había sido campeón de Europa con la selección como coach. No hay que condenar a los que hayan trabajado con él una parcela tan importante en nuestro trabajo. Yo no lo hice. Siempre te acompala alguien que forma parte del colectivo arbitral y no sabes qué está haciendo en su vida privada. Si tenía un contrato con el club, no lo podían contar porque iba en contra de los árbitros; jamás conocimos esa relación, ojalá la hubiéramos conocido para denunciarlo. No teníamos ni idea que trabajaba con un club porque si lo sabemos, no podría haber trabajado con los árbitros. Es un daño horrible e irreparable pero éramos desconocedores.

Eres de los más criticados por la prensa más dura del Real Madrid y protagonizas los vídeos de Real Madrid TV: Al final te llega. Llevo 30 años arbitrando y no nos afecta. No es el escenario perfecta para arbitral, por la crispación que se genera. Esto afecta en el fútbol base porque pone la imagen del árbitro como un enemigo. Me han dicho barbaridades y me resbala siempre.





¿Te angustia pitar al Real Madrid?: Lo afronto con la misma naturalidad que el resto, deseando que no haya jugadas grises, por las que siempre estás vendido. Deseando que sea limpio. No noto crispación de los jugadores del Madrid. El caldo de cultivo es más mediática que con los jugadores. Es normal que, en un momento, el jugador me vea con unos ojos diferentes por lo que se me ha intoxicado.

Vinicius y Rodrygo dicen que les pitan diferente en Europa: Soy el árbitro que más tarjetas saca en LaLiga y en el último partido que pité en Champions saqué una tarjeta. Saben que es una competición corta y es más fútbol puro y duro. Nuestra única intención es pitar bien. Si durante la semana convertimos al árbitro en demonio...

¿No deberías hablar más?: Llevo nueve meses súper quemado, con muchas ganas de hablar. No tenemos por qué ser los protagonistas de esta historia.

¿Cuál es el error que más te retumba?: Piensas en errores de VAR. He tenido una intervención en esta Liga, la del Celta – Sevilla. Es una jugada compleja. El VAR está para solucionar y se eligió la decisión más correcta. Hemos quitado un penalti que no es penalti. En otro partido no hubiera hecho ningún ruido. Hablé con un jugador del Celta y le expliqué los argumentos, me contó su situación... yo fui a ese partido como si fuera un Clásico o un derbi sevillano. Creo que se actuó correctamente.





*Hernández Hernández explicó su patrimonio por las acusaciones por el pago de casa al contado. Me da vergüenza hablar de lo que tengo y lo que me ha costado, pero cuando traspasas esa línea roja... Yo puedo pedir como afectado preguntar quién ha preguntado por mis bienes, y lo sé, pero por una cuestión judicial no lo voy a decir. Ahora tenemos que dormir con la llave echada por dar las direcciones.

El gol que anulaste a Bale por saltar más que Jordi Alba.... : Yo veo un salto y el brazo golpeando en la cara de Jordi Alba. Estuvo muy mal pitado y si hubiera habido VAR, me hubieran llamado. Me equivoqué.





El gol fantasma no concedido a Suárez en el Villamarín: Estoy en la frontal y desde mi posición, ver si entra o no la pelota... es un error clamoroso y era en la época de Negreira, incluso había un posible penalti a Neymar y no se pitó nada. Dos semanas antes, en un Sevilla – Real Madrid, donde pitó un penalti a favor del Real Madrid en el que mi asistente me dice 'nada, nada, nada', todo en la época de Negreira. Todos los argumentos se van cayendo.

¿Crees que esta situación te condena poder pedir un Clásico?: Para mi el Real Madrid son sus jugadores, su staff, su presidente, que me saludó con una sonrisa.... No es imposible que me den un Real Madrid - Barcelona, me encantaría pitar el de la segunda vuelta.

¿Prefieres que no se conociesen las designaciones?: No hay nada que ocultar, que se publique.

¿Querrías poder recurrir más al VAR por decisión propia?: Lo hacemos abiertamente, cuando no has visto una acción, lo dices directamente.

¿Por qué nadie echó a Casemiro?: Estuve al borde de la expulsión en el Betis – Real Madrid. Es muy correcto. En el Clásico de 2017 se dice que le tendría que haber expulsado por doble amarilla.

¿Crees que tus jefes le tienen miedo al Real Madrid y Barça y le ponen los árbitros que menos les molesta?: No creo. Me encantaría volver a pitar el Clásico.









¿El Barcelona tendría que haber sido sancionado deportivamente?: No tengo los conocimientos para opinar.