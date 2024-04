La emoción de ver a Rafa Nadal y la apuesta por Courtois, en el Tertulión de los domingos

ESCUCHA EL TERTULIÓN DE LOS DOMINGOS DE TIEMPO DE JUEGO.

El tertulión de los domingos de Tiempo de Juego lo comenzamos hablando de la importante victoria de Rafa Nadal contra Álex de Miñaur en el Mutua de Madrid. El tenista español volvió a emocionar a todos los seguidores con un partido sin dolores, con puntos en los que recordó a sues mejores años y con una clasificación para la siguiente ronda que ayuda a que se pueda soñar con un gran papel de Nadal en el torneo de Roland Garros.

Este lunes, el español se enfrentará a Cachín a partir de las 16:00 horas y Ángel García ya lleva informando dede hace semanas que la idea del equipo de Nadal es que juegue en Madrid un máximo de tres o cuatro partido, para hacer lo mismo en el próximo torneo de Roma para llegar en la mejor forma posible al torneo parisino, que sueña con una gesta en la que será, con casi toda seguridad, su última participación. Nadal confía en poder competir con la mejor forma posible para jugar su gran torneo y, en principio, acabar jugando los Juegos Olímpicos de París junto a Carlos Alcaraz, en el torneo de dobles.

Rafa Nadal celebra el primer set contra Álex de Miñaur.EFE





Rafa Nadal, con confianza

La permanencia en el Masters 1.000 de Madrid después de ganar al australiano Alex de Miñaur, alentó, con prudencia, a Rafael Nadal, que no quiso lanzar las campanas al vuelo a pesar de la mejoría que reconoce. Aún así, el ganador de veintidós Grand Slam destacó que hay dos cosas que mantienen su motivación para jugar. "Siempre mantengo la esperanza de que las cosas se solucionen y todavía me ilusiona y emociona jugar a tenis", subrayó Nadal.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado



"Vamos día a día. Sinceramente, con total naturalidad es difícil pensar en grandes cosas a día de hoy, pero la vida del deporte cambia rápido y si estoy aquí me doy la oportunidad de que pasen. Es un día bonito y nunca podré agradecer el cariño que siento aquí. En este tiempo difícil siempre te queda la ilusión de vivir días así y vale la pena. Que sea aquí en casa significa mucho", apuntó Nadal.



"Estoy contento. Se me hace difícil pensar que podía estar en tercera ronda, que tampoco me cambia mucho, pero he aguantado más de dos horas, para mí es mucho y más delante de esta gente que es una pasada", insistió el balear, que se mostró prudente, en la línea de sus últimas declaraciones.

La confianza de Ancelotti en la vuelta de Courtois

La presencia de Thibaut Courtois por primera vez en la temporada en una convocatoria del Real Madrid, una vez superadas dos lesiones de rodilla, es la novedad junto al regreso de Ferland Mendy y Rodrygo Goes en una citación para la que Carlo Ancelotti se lleva a todo el equipo, incluido el lesionado David Alaba y el sancionado Dani Carvajal.



El viaje a Múnich para uno de los partidos que marca la temporada, la ida de las semifinales de la Liga de Campeones ante el Bayern, es un momento especial que provoca que Ancelotti quiera unidos a todos sus jugadores. La expedición, que volará en la mañana del lunes, la integrará toda la plantilla. Incluido el austriaco David Alaba, única baja por lesión, y Dani Carvajal, que no podrá jugar la ida de semifinales al tener que cumplir sanción por acumulación de tarjetas.

Thibaut Courtois se ha lesionado cuando ya preparaba su vuelta tras superar una lesión de cruzado. Cordon Press.



La gran noticia es el regreso de Courtois, que no jugará ante el Bayern Múnich pero ya forma parte de la convocatoria y su regreso se producirá el próximo sábado, en el encuentro de LaLiga en el estadio Santiago Bernabéu, según desveló el propio Ancelotti.



El técnico italiano ya puede contar con Jude Bellingham, que viajó pero no tuvo minutos en San Sebastián por una gastroenteritis, y recupera respecto al último encuentro al brasileño Rodyrgo, tras una gripe, y al francés Mendy, que por problemas musculares no tuvo minutos en los dos últimos encuentros del Real Madrid.

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo).