Una artista de Málaga pinta un billete de 20 euros y se sorprende cuando vuelve a verlo: "Hace cuatro años"

Aunque el papel sobre el que están impresos los billetes es muy resistente, el uso normal los acaba desgastando y ensuciando. Hay también quien decide hacer alguna marca o una obra de arte, como es el caso de Mari Roldán. Esta artista de Málaga puso en circulación 20 euros y, cuando los volvió a ver, no se creía lo que habían hecho, como demuestra en su cuenta de TikTok.

Los billetes forman parte de nuestro día a día, los utilices más o menos, seguro que alguno llevas en la cartera en todo momento, y en muchas ocasiones nos llegan en muy malas condiciones. Es una deuda muy común cuando te llega no saber si se puede utilizar. Hay que tener en cuenta que Banco de España procura siempre salvar todos.

Aunque es posible que en algún establecimiento se nieguen a aceptar un billete que esté pintado, lo cierto es que son totalmente válidos. Según afirma el Banco de España, cualquier billete deteriorado se puede presentar en una sucursal de este organismo o bien en tu banco habitual para que lo reconozcan como válido y te lo cambien.

Hay que dejar claro que se debe demostrar que el billete es real, lo que se puede hacer presentando más de la mitad de la superficie original del billete o demostrando que la parte que falta del billete presentado se ha destruido. No importa si es un billete roto, pintado, manchado, sucio o tiene lo que sea.

Una artista de Málaga

Mari Roldán se presenta en su página web como una chica que nació en Noviembre de 1994, en Málaga, España: "Llevo pintando desde que tenía la suficiente fuerza para sujetar un lápiz, pero nunca he ido a clases de pintura. Siempre he soñado con ser artista, aunque nunca me lo había tomado como algo más que un hobby por lo difícil que es vivir de ello".

Es por lo que, "tras esta reflexión", decidió dedicarse a otra de sus pasiones: "Viajar". Para ello, se matriculó "en una escuela de aviación para conseguir el título de TCP": "Pero todo se truncó cuando tuve que dejar la academia, ya que las compañías aéreas me rechazarían por tener tatuajes visibles".

El rechazó avivó su ingenio y se le ocurrió "que si yo no podía dar la vuelta al mundo al menos lo hiciese una parte de mí": "Entonces fue cuando pinté mi primera obra sobre un billete de 10 euros". Plasmó 'La creación de Adán' de Miguel Ángel con el fin de comenzar con su "propia creación".

Zona del billete donde se resalta que no son billetes de curso legal

"Ese fue el primero de muchos billetes y monedas que hoy en día están en circulación", asegura en su página web, donde aclara que "la mayor parte" de su inspiración llega a través de "otros artistas": "En concreto de Vincent van Gogh, por el uso del amarillo en gran parte de su obra y su forma de ver la vida, supo crear belleza donde había tristeza".

"Hace cuatro años"

Utiliza tanto su cuenta personal de TikTok como la de Instagram para publicitar sus pequeñas obras de arte plasmadas en esos billetes. Uno de estos lo localizó a través de internet. El lugar en el que estaba y lo que habían hecho le dejó sorprendida, por lo que enseña en esta publicación que se ha hecho viral.

Muchos se preguntan si se puede usar, una cuestión que ya hemos resuelto. Pero es que esta persona había decidido ponerla en una página web de compraventa para tratar de sacar un rendimiento superior a los 20 euros, que es el valor real del billete. Mari Roldán no se podía creer lo que estaba viendo con su trabajo.