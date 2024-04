El Tertulión de COPE Cádiz: liquidados

Un partido más el Cádiz CF ha demostrado que no merece seguir en Primera División. Duele decirlo y pensarlo pero es la pura realidad. Solo un milagro podría evitar un descenso cantado desde hace meses, fruto de una planificación deportiva desastrosa que se pudo subsanar en enero pero no se quiso.

Que se pudo solventar con un entrenador idóneo para resucitar a un muerto pero tampoco se hizo. Ahora, como dice el propio Mauricio Pellegrino, es la consecuencia del pasado. El problema es que él también forma parte del pasado pues no llegó ayer al banquillo, ni mucho menos.

Seguramente en el partido menos idóneo para ello, el entrenador cadista decidió cambiarlo todo. La poca identidad de este equipo se quedó sin ella con un cambio de sistema que no sirvió para nada. Jugando con tres centrales, uno de ellos se comió un gol impropio de un futbolista de Primera División. Hasta el minuto 48 no llegó la primera gran ocasión de peligro del cuadro cadista. Y así la descripción de males de este equipo podía seguir hasta el infinito, resumiéndose en que aún no se sabe a qué juega este Cádiz y que además carece de lo más básico, cáracter y alma para revertir una situación de la que ya prácticamente no hay tiempo.