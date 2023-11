La crítica de Paco González a Florentino Pérez por sus palabras sobre Negreira

El Real Madrid celebró el pasado sábado la Asamblea General del club y que sirvió para que el presidente del equipo blanco, Florentino Pérez hablara sobre la actualidad el conjunto merengue y respondiera al presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, y su "madridismo sociológico".

Anoche, durante el Tertulión de los domingos, el director y presentador de Tiempo de Juego, Paco González, lanzó una crítica hacia el máximo dirigente blanco por sus palabras por el caso Negreira. Para escuchar la opinión de Paco sobre este asunto pincha en el audio que aparece a continuación.

Florentino Pérez carga contra los precios abusivos del fútbol televisado: "Por debajo de mil" El presidente del Real Madrid se dirigió a los socios en la Asamblea General del conjunto blanco y sentenció que el precio abusivo del fútbol televisado tendría consecuencias.

LaLiga, la UEFA, el VAR y el "madridismo sociológico", en la diana de Florentino Pérez

LaLiga, la UEFA, el VAR y el concepto de "madridismo sociológico" acuñado por el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, para explicar el caso "Negreira", estuvieron en el foco crítico del mensaje del presidente del Real Madrid durante la Asamblea de socios del club blanco celebrada este sábado.

Pérez endureció su mensaje ante la masa social, que en una sesión que se prolongó durante cuatro horas y media aprobó por aclamación poner su nombre a la Ciudad Deportiva del club y nombrar presidente de honor a José Martínez "Pirri", el cuarto que ocupará este cargo que ostentaron hasta su muerte de Amancio Amaro, Paco Gento y Alfredo Di Stéfano.

También respaldó por amplia mayoría las cuentas del club -843 millones de euros ingresos en la temporada 2022-2023- y autorizar a la directiva a endeudarse en hasta 370 millones de euros por 30 años para hacer frente al aumento del presupuesto de la remodelación del Santiago Bernabéu.

"La situación del club va a permitir una financiación en condiciones ideales", dijo Pérez, que fue contundente al denunciar actuaciones gravísimas de LaLiga que pretenden "atentar" contra los intereses del club y expropiar su patrimonio, además de apropiarse de sus derechos audiovisuales y negarle el acceso a su contabilidad.

Las palabras de Florentino Pérez sobre el caso Negreira

El máximo mandatario del Real Madrid respondió a Joan Laporta, al que recordó el 'caso Negreira', confiando en la justicia y sus tiempos, y aclarando que lo que "existe es madridismo sociológico universal" por ser el club más seguido del mundo.

"Mi referencia al caso Negreira es breve porque es un asunto en mano de jueces y debemos ser respetuosos con los tiempos de la justicia. No es normal que un club de fútbol pague ocho millones durante veinte años a un vicepresidente de árbitros. Nos hemos personado porque es el cauce adecuado para defender nuestros intereses y hemos sido admitidos como parte perjudicada", apuntó.

Joan Laporta y Florentino Pérez, durante un encuentro en el Camp NouCordon Press

Para Florentino Pérez, todo lo que está saliendo a la luz los últimos meses del 'caso Negreira' "está dañando seriamente la imagen del fútbol español en el mundo", pero aseguró que confía "en la justicia" antes de lanzar una respuesta a Laporta.

Estas palabras de Florentino Pérez fueron analizadas por Paco González como decimos durante El Tertulión de los domingos de anoche y criticó la "tibieza" del presidente merengue a la hora de hablar de este asunto durante las Asamblea.

Los socios aprueban por aclamación la Ciudad Real Madrid Florentino Pérez

Los socios compromisarios del Real Madrid aprobaron por aclamación, ovacionando en pie al presidente en la Asamblea Extraordinaria del club, el nombre de Ciudad Real Madrid Florentino Pérez a la ciudad deportiva de Valdebebas.

"Desde que llegué en el 2000 no he pretendido otra cosa que seguir el camino de grandes figuras que han formado la gran historia del Real Madrid, los pasos de Santiago Bernabéu. Nunca he pretendido este tipo de reconocimientos pero parece ser que los estatutos contemplan la posibilidad de que los compromisarios pongan este punto en el orden del día", aseguró Florentino Pérez.

La Ciudad Deportiva de Valdebebas llevará el nombre de Florentino Pérez.

"Solo me queda expresar mi profundo agradecimiento. Es un honor, pero lo quiero administrar con discreción porque no estoy preparado psicológicamente para ver mi nombre en la puerta de la ciudad deportiva", añadió.

