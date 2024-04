El primer sonido del día de Carlos Herrera: Pedro Sánchez decide su futuro como presidente del Gobierno

Carlos Herrera, director y presentador de 'Herrera en COPE', comienza el programa de este lunes analizando las principales claves de la jornada que pasan, entre otras cosas, por Pedro Sánchez decide su futuro como presidente del Gobierno.

"Señoras, señores. Me alegro. Buenos días".

"Bueno, ya es 29 de abril del 2024. Es lunes. No es un lunes cualquiera porque hoy es San Pedro Mártir. Vamos a despedir abril con lluvia y fresquito. Digamos que estos tres próximos días que llegan hasta el miércoles 1 de mayo, que es festivo en toda España, luego los de la Comunidad de Madrid tienen el 2 de mayo y un puentecillo que no está mal, pero son días de lluvia y de tiempo más fresco hasta que llega el fin de semana. Ya metidos en mayo, igual la cosa, la cosa cambia".

"Bueno, ustedes hoy, pues están como todo el PSOE me imagino, o como buena parte del país, con esa cosa de la incertidumbre de qué va a hacer este presidente del gobierno. Es la pregunta. Nunca me habían hecho tantas preguntas en un fin de semana, amigos y conocidos. ¿Y tú qué crees? ¿Crees que se va? ¿Se queda a media pensión? ¿Se va para volver?".

"Y ciertamente estos días he contestado que da igual. Bueno, no da igual, seguramente, pero el daño ya está hecho. Ha sido cinco días de escenificación de un narciso con sueños húmedos, totalitarios para provocar una serie de adhesiones bochornosas y sobre todo, la reclamación de una suerte de impunidad, impunidad o inmunidad para sus cosas y las cosas de su esposa".

"Una irresponsabilidad de libro, de libro de adolescente. Además, por supuesto, con la intención de ahondar en la división de los españoles, en buenos y malos. Y para ello ha colaborado un coro de plañideras importante en toda España. Gente, Por lo demás, alguna de ellas bastante respetable. El espectáculo peronista que ha desencadenado Pedro Sánchez hoy llega teórico de hoy".

"A lo mejor no llega hasta mañana, pero su desenlace, después de victimizarse, apelar a las masas, todos los borregos que le han dedicado comunicados vergonzantes, toca escenificar el final y se vaya o se queda, que es una cosa que debe saber él y el círculo más inmediato, ha desgastado de forma muy grave la institución y ha desgastado de forma muy grave la propia democracia".

"Cuando está creando un final a su propia altura, desde luego, es mejor que se vaya. Cuanto más lejos, mejor. Pero fíjense ustedes, si lo hace, ¿en qué lugar deja a todos los que el sábado lo dieron todo con el Pedro, quédate, con histerismo, chillones, al estilo de María Jesús Montero, con todos los demás?".

"¿Dónde? ¿En qué lugar los deja? ¿En qué lugar deja a su partido que se queda absolutamente perplejo? Pedro Sánchez sabe que las investigaciones en torno a los negocios de su esposa y a otras cosas van a continuar y que lo que quede por destapar se va a destapar. A él le conviene estar aforado".

"¿Creen ustedes que está dispuesto a asumir ese riesgo? Seamos serios. Vamos a ver, que un juez abra diligencias por informaciones periodísticas, por cierto, contrastadas y no desmentidas, no es razón suficiente para que un presidente dimita. Todo esto es el teatro de una exageración".

"Bien porque hay algo más que sólo él sabe, o bien porque es una estrategia para rearmarse cara a una investidura, perdón, a una legislatura que no tiene nada fácil. ¿Alguna estrategia más esconde este teatrillo sentimentabloide de la carta de los cinco días?".

"Si es un buen calentón, a sus fieles de cara a unas nuevas elecciones, vamos a ver como le sale la jugada, porque, de momento, todavía queda un mes para poder convocarlas. Pero como sea, Pedro Sánchez va a quedar retratado como tóxico, como indeseable para la democracia española".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Decida lo que decida. Desde luego, si decide irse será mejor para nosotros, pero el trabajo de reconstrucción política va a ser absolutamente ímprobo. Claro que se irá, pero yo dudo que se vaya ahora. Eso sí, se vaya cuando se vaya, ahora o más tarde, el final de Pedro Sánchez va a ser dramático, como él merece, por otra parte, y más si se dispone a maniatar a jueces, a informadores, a oposición, tal como le piden los estómagos agradecidos en esa esperpéntica terapia de grupo de estos días, con su coro de plañideras incluido".

"Irse ahora a las puertas de las elecciones catalanas, me cuesta creerlo. Irse ahora con la Ley de Amnistía sin aprobar y con un difícil recorrido, en cualquier caso, que le queda por delante, me cuesta creerlo. No es imposible. Pero sea como sea, piense ustedes lo que les digo".

"Pedro Sánchez está en una cuenta atrás, una cuenta atrás inexorable. Le repito, no tanto por lo que hizo, por lo que sabemos nosotros, sino probablemente por lo que sabe él, que no muy tarde lo sabremos todos. Todo ha sido una performance llena de cálculo político, pero lógicamente hay un mañana, porque la verdad, aquí nadie sabe nada".

"Pedro Sánchez no puede comparecer como si no hubiese pasado nada. Ha sido un letargo reflexivo y voluntario al que se ha sometido el querido líder. Y a esta hora nadie sabe que nos va a contar. No hay nada en la agenda de Moncloa. Es más, de los 22 ministros del Gobierno hay solo seis. ¿Tienen algún acto público? Tenemos sensaciones, sobre todo las que tiene el Gobierno".

"Lo que nos cuenta Ricardo Rodríguez ahora mismo de la situación es que ellos creen que pinta mal y que en el PSOE la mayoría apuesta que se va, que dimite, y algunos se han echado a temblar. ¿Qué será de nosotros en el postsanchismo? ¿Qué vida nos espera? Bueno, pues habrá que verlo luego".

"Ahora a las 06:30 si le parece bien, yo le doy alguna de esas escenas de allí, por ahí que quedan ya para el historial ese y les pongo alguno de los sonidos que califican y que retratan estos cinco días que hemos pasado absolutamente inauditos y absolutamente inexplicables con el paso del tiempo".

"La verdad es como los nudos endemoniados, poco a poco se va soltando, poco a poco se van explicando y alcanzaremos esa explicación, pero de momento dispongámonos a pasar un día entretenido, muy entretenido y una semana o toda la semana va a ser muy, muy entretenida".