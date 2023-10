Real Madrid TV señala a De Burgos Bengoetxea antes del Sevilla-Real Madrid

Sevilla y Real Madrid se miden este sábado en el Sánchez Pizjuán a las 18:30h y Real Madrid TV ha emitido un nuevo vídeo cargando contra el colegiado del partido. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti se juega el liderato y Ricardo De Burgos Bengoetxea será el encargado de impartir justicia en el partido según ha dado a conocer la RFEF este jueves.

La televisión del club madridista ha recordado en el vídeo "tres errores graves" en el último Clásico liguero de la temproada pasada, además de rememorar que el colegiado no detuvo el partido contra el Valencia en Mestalla por los cánticos racistas dirigidos hacia Vinicius.

"Ricardo De Burgos Bengoetxea acumula numerosos errores graves que han terminado perjudicando al Real Madrid en momentos importantes. En el campo o en el VAR las decisiones de De Burgos Bengoetxea siempre caen en la misma dirección", empieza señalando el vídeo que a continuación relataba las acciones que consideran perjudiciales para el Real Madrid.

Y proseguía: "Empezemos por la temporada pasada. Él fue el árbitro que dirigió El Clásico del Camp Nou, uno de los partidos más importantes del campeonato que terminaría apartando al Real Madrid de la lucha por LaLiga. No expulsó a Gavi por dos agresiones a Carvajal y Ceballos. Pero lo más grave ocurrió en el minto 81. Asensio marca el gol que le daba la victoria al Real Madrid. Pero, tras el aviso del VAR, De Burgos Bengoetxea terminó anulándolo por fuera de juego. Éstas fueron las subrealistas línes que nos mostraron y, en esta ocasión, seguimos sin entender por qué escogieron éste fotograma (imagen de abajo) y no otro en el que Asensio está habilitado y en el que el balón no ha salido del pie del jugador que centra. Y, por si fuera poco, en los últimos minutos concedió el gol de Kessie cuando vemos que viene precedido de una clarísima falta de Lewandowski a Carvajal".

Imagen del VAR del gol anulado a Marco Asensio en un Clásico en el Camp Nou.

"Tres errores graves que alejaron al Real Madrid de LaLiga", concluye señalando el narrador del vídeo con las imágenes del último Clásico liguero.

Para seguidamente dar pie al partido en Mestalla contra el Valencia afirmando: "En la jornada 35 De Burgos Bengoetxea volvió a ser protagonista".

Vinicius señala al individuo que le profirió insultos en Mestalla

Continuaba enumerando el narrador: "Primero por no suspender el partido ante los graves y reiterados insultos racistas a Vinicius. A pesar de la grave situación el partido continuó. Y en la misma línea, Vinicius tuvo que ver como un penalti que le hizo Lato no fue señalado e incluso sufrió una agresión. Al final fue él quiente terminó expulsado, ¡increíble! Y para terminar aquel partido tampoco señaló un clarisimo penalti sobre Benzema".

El vídeo se alarga más de tres minutos y continua recopilando acciones del árbitro del colegio vasco que este sábado impartirá justicia en el Sevilla-Real Madrid. Ésta no es la primera vez que el equipo blanco emplea su televisión para cargar contra los arbitrajes, la última ocasión fue tras el derbi madrileño en el que mostraron su descontento con Alberola Rojas.