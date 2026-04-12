Aday Mara (21 años): "Como tres o cuatro huevos en el desayuno, hay días que puedo llegar a cinco cuando hago una tortilla de patata"

Aday Mara ha hecho historia en el baloncesto español. El pívot zaragozano, de 2,21 metros y recién cumplidos 21 años, se ha convertido en el primer español en ganar la NCAA, la liga universitaria de Estados Unidos. Tras su gesta, el joven jugador ha pasado por los micrófonos de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño para repasar un año inolvidable que celebró incluso con su cumpleaños en el vestuario.

Una dieta de campeón

Con una estatura imponente, su alimentación es una pieza clave de su preparación física. Mara ha confesado que su apetito es considerable, hasta el punto de bromear sobre el ahorro que ha supuesto para sus padres su marcha a Estados Unidos: "Lo mejor que le podía haber pasado a mis padres es que yo me haya ido, porque así ya me tengo que comprar mi propia comida". Allí, asegura, todo es en "cantidades industriales".

Como tres o cuatro huevos en el desayuno, hay días que puedo llegar a cinco cuando hago una tortilla de patata"

El desayuno es una de las comidas más importantes para el pívot. "Como tres o cuatro huevos en el desayuno, hay días que puedo llegar a cinco cuando hago una tortilla de patata", ha detallado sobre su dieta. El joven talento está muy centrado en su desarrollo físico, consciente de que es un aspecto que tiene "bastante que cambiar".

Alamy Stock Photo Imagen de recurso de una mujer lavando huevos

El camino hacia el éxito

Originario de Zaragoza, Mara ha recordado sus inicios, que curiosamente no fueron en el baloncesto. Empezó con el fútbol "hasta que me empezaron a decir que le daba con la cabeza al larguero", ha explicado. Siguiendo los pasos de su padre, se pasó al baloncesto, donde su crecimiento fue imparable, llegando a sumar siete centímetros en un solo año.

Su adaptación a la vida en Estados Unidos, donde lleva tres años, no ha sido fácil. La barrera del idioma fue uno de los mayores obstáculos, especialmente en el vestuario. "Se pasa un poco mal cuando el equipo se está riendo y tú no sabes de qué", ha admitido, reconociendo que a veces se muestra "tímido" porque no sabe cómo expresarse, lo que le impide mostrar su personalidad al 100%.

Pese a ello, en la cancha prefiere ser "un líder que con jugando", sin necesidad de "pegar cuatro gritos". Su evolución física es una de sus prioridades, un camino que recuerda al de otros grandes como Pau Gasol, quien también tuvo que transformarse para dominar en la NBA. Mara ha asegurado que está "entrenando un montón" para seguir mejorando su físico.

Alamy Stock Photo El jugador de baloncesto de Michigan, ADAY MARA, celebra tras la conclusión del partido de semifinales del Torneo de Baloncesto Masculino TIAA Big Ten 2026, donde Michigan derrotó a Wisconsin 68-65 en el United Center.

El futuro: ¿rumbo a la NBA?

Tras su histórica temporada, que ha disparado su popularidad con felicitaciones de figuras como Pau y Marc Gasol, la gran pregunta es su salto a la NBA. Mara ha explicado que tiene "la suerte de poder decidir qué hacer", ya que tanto quedarse en la universidad como presentarse al draft son "buenas opciones". La decisión final la tomará junto a un círculo cercano de "cuatro o cinco personas", incluyendo a sus padres y su agente.

Yo firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como su futuro pívot para muchos años"

Más allá de la posición en la que pueda ser elegido en el draft, su principal deseo es encontrar el proyecto adecuado. "Yo firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como con proyección a poder ser un jugador importante a largo plazo", ha afirmado con rotundidad. Su objetivo no es el número, sino un equipo que le vea como "su futuro pívot para muchos años".

Comparado con referentes como los hermanos Gasol, Jokic o Sabonis por su gran capacidad de pase, Mara prefiere "coger cosas que te gusten de varios jugadores" y añadirles su "propia salsa". Con el sueño de debutar con la selección española "lo antes posible", el pívot zaragozano se prepara para tomar la decisión que marcará su carrera profesional tras vivir en persona la magnitud de la Final Four, con 70.000 personas en el pabellón y 19 millones de espectadores en televisión.