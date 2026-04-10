Aday Mara y su futuro en la NBA: "Firmaba un equipo que me vea como su futuro pívot para muchos años"

Aday Mara ha entrado en la historia del deporte español al convertirse en el primer jugador español en ganar la NCAA, la prestigiosa liga universitaria de Estados Unidos. Tras este hito con los Michigan Wolverines, el pívot zaragozano ha repasado su increíble temporada y ha aclarado sus planes de futuro en una entrevista en El Partidazo de COPE, donde se ha mostrado ambicioso pero con los pies en la tierra.

El joven jugador, que cumplió 21 años el día de la final, ha visto cómo su popularidad se ha disparado. Su teléfono se ha llenado de felicitaciones, incluyendo las de figuras como Pau y Marc Gasol. "Al principio todo eran artículos, ahora ya me están diciendo que ya vale, que soy un poco pesado", ha bromeado sobre la atención mediática recibida. Ahora, con la temporada finalizada, su mente está puesta en el siguiente paso: la NBA.

Aday Mara celebra su cumpleaños en el vestuario tras la victoria en la NCAA

Mi futuro pívot para muchos años

La gran pregunta es si dará el salto a la NBA la próxima temporada. Aday Mara ha explicado que tiene "la suerte de poder decidir qué hacer", ya que tanto quedarse en la universidad como presentarse al draft "son buenas opciones". Su decisión no se basará en el número de elección, sino en el proyecto. "Yo firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como con proyección a poder ser como un jugador importante a largo plazo", ha confesado.

Yo firmaba un equipo que quiera trabajar conmigo y me vea como su futuro pívot para muchos años" Aday Mara

El proceso, según ha detallado, comenzará en Los Ángeles, donde entrenará con varios equipos de la NBA interesados en él. "Tengo entrevistas, hablo con ellos, hablo con los jefes, por así decirlo, y luego, dependiendo de cómo vaya y de qué equipos me quieren y en qué posición, pues yo decido si poner el nombre en el draft o no", ha aclarado. Será una decisión meditada junto a un círculo de confianza muy reducido, formado por sus padres y su agente.

De Zaragoza a la cima universitaria

Con sus 2,21 metros de altura, Mara ha explicado que siempre fue el más grande de su clase. "Empecé con el fútbol hasta que me empezaron a decir que le daba con la cabeza al larguero", ha recordado sobre sus inicios en Zaragoza. Su adaptación a Estados Unidos no fue fácil, especialmente por la barrera del idioma. "Se pasa un poco mal cuando estás en el vestuario, el equipo se está riendo, y tú no sabes de qué se están riendo", ha admitido.

EFE Aday Mara

Igual no me llegan a conocer al 100 por 100, porque igual no me sabía expresar" Aday Mara

Esa timidez inicial, fruto de no poder expresarse como le gustaría, contrasta con su liderazgo en la pista, donde prefiere "hacer mientras juego" antes que "pegar cuatro gritos". A la hora de definirse, Mara huye de las comparaciones y revela su método: "Coger cosas que te gusten de varios jugadores, intentar sumártelo a tu juego y luego ponerle tu salsa". Entre sus referentes ha mencionado a los hermanos Gasol, Nikola Jokic e incluso a Arvydas Sabonis.

Con la vista puesta en el futuro, el pívot también sueña con la selección española. Aunque este verano se presenta "superliado" por su decisión sobre el draft, su deseo es claro. Preguntado por su posible debut, ha afirmado con rotundidad: "Yo espero que lo antes posible, porque tengo muchas ganas de estar con España y representar a España".