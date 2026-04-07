Aday Mara entra en la historia de la NCAA y presenta su candidatura a la NBA

Los Michigan Wolverines se proclamaron este lunes campeones del 'March Madness' de la NCAA tras vencer a los UConn Huskies por 69-63 en la final con 8 puntos de Aday Mara, que se convirtió en el primer jugador español en conquistar el torneo universitario estadounidense.

Aday Mara fue elegido además en el quinteto ideal del 'March Madness'. Además de Mara, integran el quinteto ideal sus compañeros Elliot Cadeau y Morez Johnson Jr., así como los jugadores de UConn Alex Karaban y Tarris Reed Jr., los cuatro estadounidenses. Cadeau fue elegido como el 'MVP' del torneo.

Mara, pívot zaragozano de 20 años y 2,21 metros, terminó la final con 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón.

A lo largo del 'March Madness', el español ha firmado un promedio de 14,7 puntos, 5,7 rebotes, 3,2 asistencias y 2,3 rebotes por partido.

El 'March Madness' ha sido posiblemente el último escaparate para Mara antes de dar el salto a la NBA la próxima temporada, donde las predicciones lo sitúan como un 'pick' de primera ronda del próximo draft, con posibilidades de estar entre los 20 primeros.