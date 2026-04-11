El empate del Real Madrid contra el Girona revela un sorprendente dato: Arbeloa empeora a Xabi Alonso en Liga

El Real Madrid empató 1-1 frente al Girona FC en el Santiago Bernabéu en la jornada 31 de LaLiga, en un partido gris que refleja el momento irregular del conjunto blanco. Este nuevo tropiezo, el tercero consecutivo sin ganar, podría dejarle a nueve puntos del liderato si el FC Barcelona vence su encuentro. Además, el ambiente en la grada volvió a ser tenso, con silbidos hacia el equipo a pocos días de su decisivo duelo europeo en Múnich.

EFE Mbappé y Huijsen se lamentan tras el tropiezo del Real Madrid contra el Girona.

adiós definitivo a la liga

El encuentro arrancó con un Madrid falto de ritmo y creatividad, probablemente condicionado por las rotaciones y la cercanía de la Champions. El Girona, bien organizado en defensa, supo esperar y salir al contragolpe. Kylian Mbappé dispuso de varias ocasiones claras, pero no estuvo acertado, mientras que Paulo Gazzaniga sostuvo a su equipo con buenas intervenciones. También el Girona avisó con peligro, especialmente a través de Ounahi, obligando a Andriy Lunin a lucirse.

Tras el descanso, el técnico Álvaro Arbeloa introdujo ajustes para abrir el campo, aunque el juego seguía siendo poco fluido. El gol madridista llegó gracias a Federico Valverde, cuyo disparo lejano sorprendió a Gazzaniga. Sin embargo, la reacción del Girona no tardó: en una rápida transición, Thomas Lemar igualó el marcador con un potente tiro desde la frontal ante la pasividad defensiva local.

EFE Álvaro Arbeloa, durante el Real Madrid-Girona

En los minutos finales, el Madrid intentó reaccionar sin demasiado orden ni claridad. Mbappé reclamó un penalti que no fue concedido, mientras el Girona supo manejar mejor el tramo final, incluso presionando en busca de la victoria. El empate dejó mejores sensaciones en el conjunto visitante, que suma un punto valioso para alejarse del descenso, mientras que el Madrid continúa generando dudas en un momento clave de la temporada.

LOS PUNTOS DE ARBELOA EN LIGA

Este empate del conjunto blanco, además de alejarle más del título, ha revelado un sorprendente dato que ha contado Pedro Martín en sus redes sociales.

Según los datos, el técnico salmantino ha logrado 25 puntos en 12 partidos de La Liga con una media de 2,08 puntos por partido. Mientras que Xabi Alonso logró 45 puntos en 19 jornadas, con una media de 2,37 puntos por encuentro.

Unas estadísticas en las que, según los datos recogidos por Pedro Martín, Álvaro Arbeloa empeora a Xabi Alonso en Liga.