Juanma Castaño: "Es una de las personas que más admiro por su humildad en el éxito, cada vez que le veo, estaría hablando con Martín Berasategui horas"

El presentador de El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, ha dedicado unas sentidas palabras de admiración al chef Martín Berasategui. Castaño ha confesado que estaría "hablando con él horas" y lo ha descrito como "una de las personas a las que más admiro por su capacidad de trabajo y por la humildad que tiene en el éxito".

Un ejemplo de sencillez

La alabanza tuvo lugar en El Partidazo de COPE, donde Castaño destacó la naturalidad del cocinero, asegurando que su forma de ser no es impostada. Para el comunicador, Berasategui es "un tipo sano", una cualidad que, en su opinión, es propia de "la gente de categoría". Ha añadido que es "impresionante" que mantenga esa actitud siendo "el tío con más estrellas Michelín de España".

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No es una sencillez de una humildad impostada""

El presentador ha insistido en la autenticidad del chef al afirmar: "No es una sencillez de una humildad impostada". Esta reflexión subraya la profunda admiración que siente por la figura de Berasategui, a quien considera "el mejor cocinero de España" y un auténtico "crack".

De la gastronomía al fútbol

Estos elogios surgieron de manera espontánea durante el programa, a raíz de una conversación sobre restaurantes en Donosti y la alta cocina vasca. En la charla se mencionaron templos gastronómicos como Arzak o Rekondo, este último un lugar que el propio Castaño ha visitado en "unas cuantas veces".

La conversación derivó finalmente hacia la actualidad deportiva, con un análisis sobre la situación del Athletic Club. Se comentó que, a pesar de la victoria, el equipo está "absolutamente diezmado" y necesita recuperar a jugadores importantes como Yuri y Sancet para las próximas semanas.