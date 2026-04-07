Aday Mara, desde la celebración de su cumpleaños en el vestuario tras la victoria en la NCAA, al reconocimiento de Pau Gasol

Aday Mara, pívot español campeón de la NCAA con los Michigan Wolverines y elegido en el quinteto ideal del 'March Madness', afirmó a la conclusión de la final contra los UConn Huskies, en la que se impusieron por 69-63, que está "muy orgulloso" de ser español y que es "un honor" llevar la bandera del país "a lo más alto del baloncesto universitario en Estados Unidos".

"Estoy muy orgulloso de ser español. Poder representar a mi país y poder llevar la bandera a lo más alto del baloncesto universitario en Estados Unidos es un gran honor. Estoy súper orgulloso, con ganas de hacerlo en otros niveles. Los mensajes que me han mandado a las redes sociales me han llegado y me han ayudado un montón a jugar como he estado jugando. Estoy muy agradecido", señaló en castellano en el vestuario a la conclusión del choque, que festejó con una bandera española en los hombros.

Se da la circunstancia que hoy 7 de abril, Aday Mara cumple 21 años, y al acabar el encuentro, no solo celebró el título universitario, sino que también celebró su cumpleaños en el vestuario junto con el resto de sus compañeros.

reconocimiento de pau gasol

Uno de los mejores jugadores de baloncesto de nuestra historia, Pau Gasol, también mandó un mensaje de reconocimiento al jugador aragonés: "Histórico!!!! Me alegro mucho por ti, Aday, te lo mereces".

Un Pau que también habló de su compatriota cuando Michigan se metió en la final: "Aday Mara es el primer jugador de baloncesto masculino español en jugar la final de la NCAA! Y no solo es jugarla, sino haber llegado a ella jugando tan bien y siendo pieza clave".

escaparate nba

Mara, pívot zaragozano de 20 años y 2,21 metros, terminó la final con 8 puntos, 4 rebotes, una asistencia, un robo y un tapón.

A lo largo del 'March Madness', el español ha firmado un promedio de 14,7 puntos, 5,7 rebotes, 3,2 asistencias y 2,3 rebotes por partido.

El 'March Madness' ha sido posiblemente el último escaparate para Mara antes de dar el salto a la NBA la próxima temporada, donde las predicciones lo sitúan como un 'pick' de primera ronda del próximo draft, con posibilidades de estar entre los 20 primeros.