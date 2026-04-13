Laura Arranz, experta en diseño: "Para dar más amplitud al salón hay que pintar paredes, rodapiés y puertas del mismo color. Si no, perdemos el efecto de continuidad y de escala"

Vista de alguno de los objetos que forman parte de la plataforma de interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida Casa Decor 2026

El salón es, para muchos, el corazón de la casa. Es el lugar donde recibir invitados, relajarse o pasar tiempo en familia. Por ello, su decoración y distribución son fundamentales para que sea un espacio cómodo, práctico y acogedor.

Conseguir sacarle el máximo partido, sobre todo cuando los metros cuadrados son limitados, es posible siguiendo los consejos de expertas como la periodista especializada en diseño Laura Arranz o la interiorista Raquel Chamorro, quienes han desvelado sus trucos profesionales en el programa 'COPE Cool'.

La clave está en el color

Para dar una mayor sensación de amplitud, Laura Arranz recomienda aplicar lo que denomina el 'efecto antiescala'. Este truco consiste en unificar el espacio visualmente. Según explica, "se trata de poner paredes, rodapiés y puertas de un mismo color". De esta manera, se pierde la referencia de la escala y se genera una percepción de mayor amplitud en la estancia.

Se trata de poner paredes, rodapiés y puertas de un mismo color"" Laura Arranz Experta en diseño

EFE Vista de alguno de los objetos que forman parte de la plataforma de interiorismo, diseño, tendencias y estilo de vida Casa Decor 2026

En la misma línea, la interiorista Raquel Chamorro coincide en la importancia de unificar el tono para evitar el temido 'efecto parchís', que define como "terrible porque al final hace la casa todavía más pequeña".

Sin embargo, desaconseja el blanco puro por la sensación de espacio "frío" o "inacabado". En su lugar, propone alternativas como "un blanco roto, un visón muy clarito, un gris clarito, un color garbanzo o un café con leche muy pálido".

Chamorro insiste también en que "el techo es el gran olvidado" y debe pintarse del mismo color que las paredes para que el espacio parezca "mucho más grande". Como matiz, si la estancia tiene poca luz natural, sugiere rebajar el tono del techo un 20% con blanco para ganar luminosidad sin perder la sensación de continuidad.

Mobiliario y distribución: menos es más

La distribución del mobiliario es otro factor decisivo. La regla general que apunta Arranz es utilizar las paredes para apoyar los muebles más voluminosos, como sofás o estanterías, y mantener el espacio central libre.

Esto evita obstáculos visuales y funcionales. "Al entrar en un salón tiene que haber sensación de amplitud", subraya la periodista. Para ello, se pueden usar soluciones versátiles como pufs tapizados que sirvan de asiento y ofrezcan almacenaje.

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LA 'regla de los tres tercios'

Ambas expertas están de acuerdo en que la saturación es el gran enemigo de los espacios pequeños. Raquel Chamorro es tajante: "los muebles no deben ser grandes, nunca jamás", y aconseja que sean "pequeños, los justos y necesarios".

Para saber si un salón tiene un exceso de mobiliario, Laura Arranz propone la 'regla de los tres tercios': si al juntar mentalmente todos los muebles estos ocuparían más de un tercio del espacio total, probablemente sobren piezas.

La funcionalidad también permite ganar metros. Según arquitectos consultados por Arranz, es fundamental dejar unos 80 centímetros de paso entre muebles para moverse con comodidad. Un truco práctico para ganar un metro cuadrado, señala, es tan simple como cambiar una puerta abatible por una corredera.

Detalles que amplían el espacio

La iluminación juega un papel protagonista en la percepción del espacio. Para Raquel Chamorro, su importancia es tal que llega a afirmar de manera contundente que "la iluminación es el 40% de la decoración". Un buen diseño de luces, combinando luz natural y artificial, es clave para conseguir un ambiente exquisito sin importar el tamaño de la vivienda.

La iluminación es el 40% de la decoración""

Otros elementos pueden contribuir a crear una sensación de mayor amplitud. Laura Arranz recomienda el uso de suelos continuos, como el microcemento, que unifican visualmente toda la superficie.

También sugiere optar por espejos y cuadros de formato XL, ya que un único elemento grande amplía más el espacio que varios pequeños. A la hora de decorar, aconseja usar la 'regla de tres': agrupar los detalles de tres en tres para que triunfen sin sobrecargar.

Finalmente, para quienes no quieren renunciar al color, Chamorro propone introducirlo en pequeños detalles, como "en las sillas del comedor, en los almohadones de los sofás o en las pantallas de los apliques".

Además, rompe una lanza a favor de las piezas heredadas, asegurando que "es el mejor mueble que tiene la casa".

Recomienda restaurarlos e integrarlos con piezas más sencillas para aportar clase, sentimiento y un toque ecléctico a la decoración.