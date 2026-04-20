Fernando Trías de Bes, economista: "No todos los trabajadores quieren descansar en fin de semana, hay comercios para los que su única ventaja competitiva es el horario"

El economista Fernando Trías de Bes ha analizado en el programa 'Herrera en COPE' varias claves de la actualidad económica, mostrando su más rotunda oposición a la propuesta de Sumar de prohibir la apertura de comercios en domingos y festivos. El debate ha surgido en una sección económica, conducida por Alberto Herrera, que comenzaba repasando la llegada del sistema de pago Bizum a los comercios físicos a partir de mayo, una novedad que promete ser una alternativa a los pagos con tarjeta.

La competencia a Visa y Mastercard

Según Trías de Bes, aunque las tarjetas seguirán dominando, la llegada de Bizum a las tiendas físicas “abre una alternativa” real en un mercado con un “dominio apabullante” de las tarjetas. “Entre Visa y Mastercard en España se comen el 80 y pico por 100 del mercado”, ha señalado el economista, que ve positivo este aumento de la competencia. Para el pequeño comercio, que soporta comisiones que triplican o cuadruplican las de las grandes superficies, podría suponer un alivio en sus márgenes.

Alamy Stock Photo Una persona utilizando una tarjeta de crédito para pagar

Por su parte, el experto en dirección estratégica Carlos Moreno Figueroa ha apuntado que la mayor ventaja de estos sistemas es la “facilidad para el usuario”, pero ha advertido de los “costes añadidos que puede haber”. Sin embargo, Trías de Bes cree que la adaptación para los comercios no requerirá una gran inversión, sino más bien una actualización del software de los datáfonos por parte de las entidades bancarias.

Indignación por el cierre en domingos

El punto más polémico ha sido la propuesta de Sumar de prohibir la apertura de casi todo tipo de comercios los domingos y festivos para garantizar el descanso laboral. Fernando Trías de Bes se ha mostrado tajante: “Estoy indignado, Alberto”. El economista critica la premisa de que todo el mundo prefiere descansar el fin de semana, afirmando que hay personas que eligen trabajar para librar en otros momentos.

Solo falta que se regule a qué hora nos tenemos que poner el despertador y a qué hora tengo que ir al baño" Fernando Trías de Bes Economista

Para el economista, la medida es un ataque directo al pequeño comercio, cuya “única herramienta competitiva es el horario”. En su opinión, es un error prohibir en lugar de regular las condiciones laborales si fuera necesario. “Prohibimos, prohibimos, prohibimos, o sea, si lo que hay que hacer es dar libertad”, ha sentenciado.

Trías de Bes ha calificado la propuesta como un generador de incertidumbre para los emprendedores que han invertido basando sus cálculos en unos horarios determinados. “Has hecho tus números, has pagado un traspaso, has hecho una reforma (...) en base a unos horarios”, ha explicado, preguntándose quién compensará esas pérdidas si las reglas cambian.

Golpe a los autónomos societarios

Finalmente, se ha abordado la subida de las cuotas para un tipo concreto de autónomos, los llamados autónomos societarios y sus familiares colaboradores. Estos deberán cotizar con una base mínima más alta, similar a la de los asalariados, lo que se traduce en unos 134 euros más al mes. A juicio de Trías de Bes, la medida es “bastante injusta” porque contradice el nuevo sistema basado en ingresos reales al imponer una base mínima superior independientemente de la facturación.

El economista ha concluido con una reflexión general sobre la necesidad de estabilidad. “El problema es tocar tanto, la modificación es la que crea más incertidumbre”, ha afirmado, añadiendo que “si le estás cambiando las reglas de juego cada 5 minutos, yo no salgo a jugar a campo”.