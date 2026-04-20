Alejandro, bisnieto del almirante Antequera: "Fue el primero en dar la vuelta al mundo en la fraganta acorazada Numancia y ministro con Cánovas del Castillo"

El programa 'Herrera en COPE', dirigido por Alberto Herrera, ha vivido una jornada sorprendente en su sección 'La Hora de los Fósforos', donde los oyentes comparten sus inesperados árboles genealógicos. Entre las llamadas, ha destacado la de Alejandro, un oyente habitual que ha revelado ser "nieto del almirante Antequera", una figura histórica de gran relevancia en la Armada Española del siglo XIX.

Alejandro ha explicado con orgullo la historia de su abuelo, de quien la familia conserva un gran recuerdo. "El almirante Antequera fue el primero en dar la vuelta al mundo en la fragata acorazada, Numancia", ha relatado. Además de su gesta marítima, ha destacado su carrera política, ya que "fue ministro de la Marina en dos ocasiones con Antonio Cánovas del Castillo", y ha subrayado un rasgo que considera insólito hoy en día: "tuvo el don de dimitir, cosa que hoy día no se hace", por desacuerdos con el presidente.

El conocimiento de este parentesco no es un hallazgo reciente, sino una historia familiar muy presente. "Esto lo sabemos de toda la vida", ha afirmado Alejandro, explicando que su abuelo, que era hijo único, sentía "amor por su padre" y donó un montón de cosas al Museo Naval, como el retrato del almirante. Actualmente, su hermano Luis "está propulsando la figura del almirante Antequera" para mantener vivo su legado. La familia, además, procede de Villanueva de los Infantes, cuna también de Quevedo.

De la copla a la realeza belga

La de Alejandro no ha sido la única historia sorprendente. Manuel, un escritor ciego de Murcia, ha contado su vínculo familiar con el icónico cantante de copla Juanito Valderrama. "Mi abuelo, Manuel Blanca Jiménez, y Juanito Valderrama eran primos", ha especificado. Manuel incluso llegó a conocer al artista en 1997 en las fiestas de Alcantarilla.

Juanito Valderrama

Por su parte, Loli ha compartido que su hijo está emparentado con la nobleza europea, ya que su padre "es un conde belga" de una rama familiar vinculada a Napoleón. Otra de las llamadas destacadas ha sido la de Rosario, quien ha asegurado tener un lazo de sangre con una estrella de Hollywood. "Mi abuela era prima hermana del padre de Rita Hayworth", cuyo apellido real era Cansino y era originario de Castilleja de la Cuesta (Sevilla).

Rita Hayworth

Héroes, santos e inventores anónimos

La sección también ha sacado a la luz descendientes de héroes nacionales, como un oyente cuya familia procede de Villalón de Campos, al igual que doña Clara del Rey, "heroína de la guerra de la independencia de Madrid", o Maribel, cuya abuela "nació en la cuna donde nació el almirante Churruca", el "héroe de Trafalgar".

Mi abuela nació en la cuna donde nació el almirante Churruca" Maribel Fósfora

Las conexiones han llegado hasta la gastronomía y la religión. José Carlos ha intervenido para contar que su tío abuelo, que emigró a Puerto Rico, fue el "inventor de la piña colada" en su famoso restaurante Barrachina. Finalmente, un oyente de un pueblo de Ávila ha dejado a todos perplejos al afirmar que su primo, tras años investigando su árbol genealógico, "ha llegado hasta Santa Teresa de Jesús", estableciendo un vínculo directo con la santa del siglo XVI.