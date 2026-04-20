"El ciudadano paga impuestos en función de su sentimiento de representación, si no te sientes representado por el sistema te resistes a pactar con tu parte del contrato social"

En España, cuanto más joven eres, menos crees en la capacidad que tiene el estado de devolverte en buenos servicios lo que pagas con tus impuestos. Así lo ha expuesto el periodista Alberto Herrera en la sección 'El Foco' del programa 'Herrera en COPE', basándose en los últimos datos del CIS. Según estas cifras, aunque una mayoría aún cree en la necesidad de pagar impuestos, cerca de un 32% de los jóvenes de entre 18 y 25 años ya no lo hace, un sentimiento que refleja que reciben menos de lo que pagan.

Herrera ha señalado que, tradicionalmente, los españoles han aceptado sus obligaciones fiscales con resignación e incluso orgullo por servicios como la sanidad pública o la educación. Sin embargo, la percepción está cambiando drásticamente entre las nuevas generaciones, que sienten que no forman parte del sistema. Problemas como una vivienda inaccesible, con el fenómeno de los pisos compartidos extendiéndose incluso a capitales pequeñas, una estabilidad laboral incierta y una capacidad de ahorro nula alimentan esta desconexión.

EUROPA PRESS Varias personas en una oficina de la Agencia Tributaria

La desconfianza en los servicios públicos

A esta precariedad económica se suma la percepción de un Estado del Bienestar que no responde. El colaborador de COPE ha mencionado las "colas increíbles" en la sanidad o la dificultad para acceder a subvenciones, ya que muchos jóvenes cobran "algo de dinero, pero no es lo suficiente como para vivir y poder ahorrar". Esta situación genera una falta de expectativas y la sensación de que las pensiones "son para otros", mientras ellos solo ven cómo cada pocos meses les toca pagar.

Alberto Herrera también ha diferenciado entre la presión fiscal y el esfuerzo fiscal, un dato que, según ha recordado, "no se suele dar". Ha explicado que este último concepto refleja "cuánto nos cuesta a nosotros pagar los impuestos que pagamos", y que esta sensación de agravio es cada vez más generalizada. "La gente, yo creo que sí cree en los impuestos, [...] lo que está es un poco rota la confianza", ha afirmado Herrera.

Sin representación no hay impuestos

En la misma línea, el periodista Jorge Bustos ha ofrecido una reflexión que va a la raíz del problema: el contrato social. Para Bustos, la clave está en que "uno paga los impuestos en función de su sentimiento de representación". Ha recordado el principio de la declaración de independencia de Estados Unidos, donde se establecía que no podía haber impuestos sin representación política.

Si no te sientes representado en el sistema, te resistes más a seguir pactando" Jorge Bustos

Según Bustos, esto es precisamente lo que les ocurre a los jóvenes. "Si no te sientes representado en el sistema, te resistes más a seguir pactando con tu parte del contrato social", ha sentenciado. Esta falta de identificación con las instituciones y sus políticas es lo que, a su juicio, explica la resistencia creciente a contribuir.

Finalmente, Bustos ha concluido que la solución pasa por un doble enfoque. Por un lado, es necesario "hacer pedagogía" para explicar la importancia de los impuestos. Y, por otro, y más importante, las administraciones deben "comportarse bien con las cuentas públicas" para reconstruir la confianza perdida.