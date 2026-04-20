Juanma Castaño medita sobre las posibles medidas contra quienes piten los himnos en el fútbol: "Venderlo como libertad de expresión es edulcorarlo; es una falta de respeto"

La pitada al himno de España durante la final de la Copa del Rey ha reabierto, un año más, el intenso debate sobre sus implicaciones y posibles soluciones. En 'El Tertulión de Tiempo de Juego', los colaboradores han coincidido de manera unánime en calificar el acto como "una falta de respeto absoluta". El director del programa, Juanma Castaño, ha señalado que el enfado es evidente, pero que el verdadero nudo del problema reside en las consecuencias: "¿cómo solucionas que eso no pase?".

Libertad de expresión vs. falta de respeto

Uno de los argumentos más recurrentes en este debate es el de la libertad de expresión, una idea que Juanma Castaño rechaza de plano. Para el periodista, justificar los pitos bajo ese paraguas es un error. "Venderlo como libertad de expresión, me parece que es edulcorar mucho eso", ha afirmado. En su opinión, no se trata de un derecho, sino de "una falta de respeto", y ha extendido esta consideración a "cualquier himno de cualquier país, de cualquier comunidad, de cualquier sitio".

Venderlo como libertad de expresión, me parece que es edulcorar mucho eso" Juanma Castaño

La difícil búsqueda de soluciones

El debate se ha centrado especialmente en la dificultad de encontrar una respuesta efectiva. Sobre la mesa han surgido opciones como parar el partido, pero la principal incógnita es a quién sancionar. Las dudas apuntan a si la responsabilidad debería recaer en los clubes finalistas o en la propia Real Federación Española de Fútbol (RFEF), como organizadora del evento. La complejidad de la situación hace que cualquier medida sea difícil de aplicar.

Se ha recordado la reciente investigación abierta por la FIFA a España por cánticos en Cornellà, pero los tertulianos han marcado una diferencia clave. En aquel caso, existía una instancia superior (la FIFA) a la organizadora, mientras que en la Copa del Rey, la RFEF es la máxima autoridad. Además, se ha destacado que en un estadio es más sencillo identificar a un grupo ultra localizado responsable de cánticos, pero la pitada al himno es un acto masivo y generalizado, lo que complica la atribución de responsabilidades.

Diferencias con otros incidentes

A pesar de la contundencia de los pitos, los analistas han señalado que esta ha sido una de las finales en las que menos se ha hablado del tema en la previa. Sin embargo, la polémica ha resurgido al compararla con la reacción ante los cánticos racistas contra musulmanes en Cornellà. Aunque ambos actos son reprobables, en la tertulia se ha establecido una distinción: "pitar el himno de Marruecos o pitar el himno de España es una falta de educación", mientras que lo segundo se enmarca en un delito de odio.