Raquel Chamorro, interiorista: "Para agrandar la vivienda visualmente pinta del mismo color, es mejor optar por tonos claros en vez de blanco"

Lograr que una vivienda parezca más grande y acogedora a pesar de su tamaño es posible. Así lo ha explicado la interiorista Raquel Chamorro en el programa 'COPE Cool' con María Bandera, donde ha desvelado una serie de consejos profesionales para optimizar el espacio en hogares pequeños. La experta subraya que, aunque a su estudio llegan proyectos de casas enormes, también recibe a mucha gente con viviendas de 40 o 70 metros que no saben cómo decorar sin saturar el espacio.

Un solo color para unificar el espacio

La clave principal, según Chamorro, reside en la pintura. Para agrandar la vivienda visualmente, la interiorista recomienda "pintar todo del mismo color". No obstante, desaconseja el blanco puro, ya que "es muy difícil de levantar a la hora de decorar" y puede crear una sensación de espacio "frío" o "inacabado". En su lugar, propone optar por alternativas como "un blanco roto, un visón muy clarito, un gris clarito, un color garbanzo o un café con leche muy pálido".

Para agrandar la vivienda visualmente se debe pintar del mismo color, un color clarito" Raquel Chamorro Interiorista

Este consejo busca evitar el temido "efecto parchís", que según la experta es "terrible porque al final hace la casa todavía más pequeña". La interiorista critica la costumbre de pintar cada habitación de un color distinto. Para romper con otra práctica habitual, Chamorro insiste en que "el techo es el gran olvidado" y debe pintarse del mismo color que las paredes para que el espacio parezca "mucho más grande" y gane en estilo y calidez. Si la estancia tiene poca luz, sugiere rebajar el color del techo un 20% con blanco.

Alamy Stock Photo Imagen del salón de una casa

Mobiliario, iluminación y orden

En cuanto al mobiliario para espacios pequeños, la regla es clara: "los muebles no deben ser grandes, nunca jamás". Chamorro aconseja que sean "pequeños, los justos y necesarios" para no abarrotar las habitaciones. Además, ha destacado la importancia de la iluminación, tanto natural como artificial, afirmando de manera contundente que "la iluminación es el 40% de la decoración". Un buen diseño de luces es fundamental para conseguir el "efecto deseado" y que una casa quede "exquisita", sin importar sus metros.

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Para quienes adoran el color pero tienen pocos metros, la solución no es pintar una pared de un tono intenso. La interiorista sugiere introducir el color en pequeños detalles, como "en las sillas del comedor, en los almohadones de los sofás o en las pantallas de los apliques". De esta forma, se aporta vitalidad sin sobrecargar visualmente el espacio.

El valor sentimental de los muebles antiguos

Finalmente, Raquel Chamorro ha roto una lanza a favor de las piezas heredadas. "Es el mejor mueble que tiene la casa", asegura sobre el mobiliario antiguo. Recomienda no deshacerse de ellos, ya que aportan sentimiento, clase y un toque de eclecticismo a la decoración. Según la experta, un mueble de herencia se puede restaurar, dar una pátina o mezclar con piezas más sencillas para integrarlo perfectamente en el hogar, convirtiéndose incluso en la pieza principal del salón o la entrada.