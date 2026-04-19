"La hermana Elena es una carmelita misionera de León y lleva en Guinea Ecuatorial desde 1983; Lo que es el empoderamiento de verdad y la lucha por la igualdad en esta parte del mundo"

El Papa León XIV continúa su viaje por África, y tras su paso por Camerún, ha aterrizado en Angola. En su séptimo día de viaje, ha celebrado una misa multitudinaria en Quilamba, en la periferia de la capital, donde ha puesto el foco en los problemas sociales y económicos del país. El pontífice ha pedido construir una nación donde se superen las viejas divisiones y "la lacra de la corrupción sea sanada por una nueva cultura de la justicia y el compartir".

La próxima parada del Papa, el martes, será Guinea Ecuatorial, un país que no recibe a un pontífice desde la visita de San Juan Pablo Segundo en 1982 y donde el 90% de su población es cristiana. Adelantándose a la visita papal, un equipo de 'La Linterna' de COPE, con el director del programa, Ángel Expósito, al frente, ya se encuentra en el país, desde donde ha contado la realidad de la zona en el programa 'Mediodía COPE Fin de Semana' con Antonio Herraiz.

La realidad de Guinea: "Es imposible comunicarse"

Expósito ha relatado las enormes dificultades de comunicación en la isla de Bioko, la antigua Fernando Po. "Es imposible, es un pasito más. Hasta que hemos llegado a una zona más o menos normal, donde podemos tener WiFi y conectarnos, es sencillamente imposible", ha explicado. El equipo ha recorrido la costa oeste de la isla, un paraje que ha descrito como "lo más parecido al Amazonas", de una belleza espectacular pero con un calor y humedad "insoportables" y lleno de "recuerdos que hemos visto de España".

Hermana Elena: 43 años de entrega en Guinea

En Guinea Ecuatorial esperan al Papa miles de católicos y también numerosos misioneros españoles. Entre ellos se encuentra la hermana Elena, una carmelita misionera de León de 83 años que lleva 43 años en el país, desde 1983. Dedicada a la educación, dirige un internado de chicas, y su labor ha sido calificada por Expósito como "increíble".

COPE Ángel Expósito con la hermana Elena, en Guinea Ecuatorial

El director de 'La Linterna' ha destacado que el trabajo de la hermana Elena es "el feminismo y el empoderamiento de verdad y la lucha por la igualdad". Junto a ella, otros misioneros como Pablo, un claretiano guineano que dirige un internado para chicos, realizan una labor que Expósito ha definido como "absolutamente increíble, como en tantas partes del mundo. Pero es que aquí hablan español, entonces, nos toca la fibra mucho más".

El gran reto demográfico de África

Ángel Expósito también ha abordado el reto demográfico al que se enfrenta el continente, una "bomba" poblacional con una media de cinco hijos por mujer. La población africana, que hoy es de 1.300 millones, "van a ser el doble en 2050, que es pasado mañana".

Ante esta realidad, Expósito ha lanzado una advertencia sobre el futuro de los jóvenes africanos: "O viven aquí, sobreviven aquí y echan o sencillamente se van a tirar al mar, porque tú y yo por nuestras hijas también lo haríamos". Por ello, ha subrayado la importancia de la "educación, con sanidad y con formación" y ha afirmado que no hay derecho a olvidarles, por "egoísmo, porque somos vecinos, y en el caso de Guinea, pues porque han sido españoles", recordando que los mayores de 58 años nacieron en España.