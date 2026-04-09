Conchi Fernández, peluquera: "Para fortalecer el cabello el agua debe ser fría o templada; demasiado caliente debilita las raíces y acaba en un frizz incontrolable"

El encrespamiento o 'frizz' es uno de los problemas capilares más comunes y odiados. Aunque suele asociarse al verano, la realidad es que factores como las lluvias, la humedad del ambiente e incluso el propio frío son igualmente dañinos para el cabello, provocando ese indeseable efecto de electricidad estática.

Para lucir un cabello perfecto durante todo el año, es fundamental entender qué causa este efecto y cómo combatirlo eficazmente desde la raíz.

Según Conchi Fernández, Jefa de Estilistas y Experta de To Be Aguilar Delgado, uno de los gestos más importantes y a menudo pasados por alto es la temperatura del agua durante el lavado.

La experta es clara al respecto: "Para fortalecer el cabello el agua debe ser fría o templada; demasiado caliente debilita las raíces y acaba en un frizz incontrolable".

Este simple cambio en la rutina de lavado es fundamental, ya que el agua fría o templada cierra los poros y las cutículas, lo que resulta en un pelo más fuerte, hidratado y brillante.

Por el contrario, el agua demasiado caliente abre los poros y las cutículas. Este efecto no solo debilita las raíces, sino que también favorece la pérdida de hidratación y provoca que el cabello se rice y encrespe con mayor facilidad, dando lugar a un 'frizz incontrolable'.

Alamy Stock Photo Una mujer lava el pelo a otra en una peluquería

Demasiado caliente debilita las raíces y acaba en un frizz incontrolable"

La causa principal del encrespamiento

La base del problema, como explica la estilista, es la deshidratación. "El frizz se produce principalmente por la falta de hidratación y humedad", afirma Conchi Fernández.

Detalla que "la cutícula del cabello tiene una capa exterior que se vuelve áspera y que, cuando entra en contacto con la humedad del ambiente, se hincha, dando ese efecto esponjoso y abultado tan característico".

Alamy Stock Photo Un hombre se lava el pelo

El frizz se produce principalmente por la falta de hidratación y humedad"

Para evitar esta deshidratación, es crucial eliminar productos agresivos de nuestra rutina. La experta recomienda eliminar los sulfatos, ya que, aunque producen mucha espuma y dan una sensación de limpieza profunda, son muy irritantes.

"Los productos cuya composición llevan sulfatos provocan mucha sequedad y deshidratación en el pelo, principalmente actúan quitándole los aceites naturales que son los que lo mantienen hidratado y sano", sentencia Fernández.

Otros hábitos que debes cambiar para evitar el 'frizz'

El cuidado del cabello va más allá del lavado. Un error muy común es envolver el pelo con un turbante al salir de la ducha.

Cuando el pelo está mojado, es mucho más débil y frágil. Lo correcto es retirar la humedad a toquecitos con una toalla, preferiblemente de microfibra, sin frotar nunca, ya que la fricción genera más encrespamiento. Después, lo ideal es dejarlo secar al aire y evitar tocarlo en exceso.

El cepillado también requiere una técnica específica. Debe hacerse desde la raíz hacia las puntas para distribuir los aceites naturales por toda la melena, y con especial cuidado cuando el pelo está húmedo. Además, se debe limitar el uso de herramientas de calor como planchas o secadores.

Si su uso es imprescindible, es obligatorio aplicar un spray termoprotector y, en el caso del secador, utilizar siempre la boquilla secando en la misma dirección del crecimiento del cabello.

Si estos consejos no son suficientes, existen tratamientos profesionales como la Terapia Smoothing de To Be Aguilar Delgado, compuesta por enzimas, proteínas y queratinas. Este tratamiento ayuda a controlar el encrespamiento y aporta a la fibra capilar un efecto liso, natural y saludable.

El cuidado del cabello canoso: mitos y verdades

Junto al encrespamiento, la aparición de las canas es otra de las grandes preocupaciones estéticas. La peluquera y directora creativa de Cheska, María Baras, advierte sobre un hábito muy extendido y perjudicial: arrancarlas. Según la experta, este gesto puede dañar el folículo piloso de forma permanente.

"Tengo casos de clientes que se arrancaban con pinzas las canas y de repente veo que hay como una especie de calva", relata Baras, quien insiste en que al hacerlo "se han hecho una lesión".

La solución que propone la estilista es mucho más sencilla y segura: "Si te molesta y es ahí en un sitio horrible, córtala". De esta manera, asegura, "luego va a salir el pelo perfecto", mientras que si se arranca, "puede ser que no salga pelo".

Baras también desmiente el mito de que al arrancar una cana salen más. "Eso es un mito, un mito total", aclara, explicando que simplemente el nuevo cabello que crezca también será canoso.

Actualmente, la tendencia en peluquería ya no es "cubrir, cubrir, cubrir la cana", sino integrarla de forma natural con técnicas como las 'mechas baby light' o con productos de coloración más suaves, como los barros mezclados con agua.

En cuanto a las causas de su aparición, aunque la genética es el factor principal, Baras confirma que "el estrés, el estilo de vida, hay mil cosas que pueden acelerar la aparición de las canas", incluso en personas jóvenes.