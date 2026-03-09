Amaia Zubizarreta: "Pago 300 euros para subirme al avión y todavía tengo que poner 30 más para el asiento, no lo entiendo"

La 'tiktoker' Amaia Zubizarreta ha desatado un intenso debate en redes sociales con un vídeo que ya se ha hecho viral. En la publicación, la joven critica abiertamente los que considera costes inexplicables en servicios cotidianos. Su queja principal, que da título al vídeo, se centra en los vuelos: “Pago 300 euros para subirme al avión y todavía tengo que poner 30 más para el asiento, no lo entiendo”, afirma.

Los 'extras' que indignan a los consumidores

Zubizarreta detalla su frustración con las aerolíneas, comparando la situación con la de los autobuses. "Yo cuando voy en un Alsa, pago el asiento y me pone cuáles están disponibles y clico el que me apetece. Punto", explica. Esta práctica de cobrar por la selección de asiento se ha convertido en un estándar en muchas compañías, una situación que se suma a la tendencia alcista, ya que se ha confirmado que los billetes de avión seguirán subiendo por la subida de las tasas que AENA cobra a las compañías.

La crítica de la joven se extiende a las plataformas de 'streaming' como Prime Video. Zubizarreta expone su malestar por tener que ver anuncios y, además, encontrarse con películas que requieren un pago adicional. "Yo si quiero ver esa película tengo que pagar 5 € aparte, no me da la gana. Ya pago suficiente como para además tener que pagar 5 € por película", sentencia.

Alamy Stock Photo Plataformas de streaming

Otro de los puntos que aborda es el coste de emisión de los títulos universitarios. La 'tiktoker' no comprende por qué, después de haber pagado la totalidad de sus estudios, como "el máster, el grado", y haberlos aprobado, todavía se le exige un pago extra de 100 euros por obtener el documento físico. Lo define irónicamente como un sobrecoste "porque a Manolo le apetece que el trozo de papel me cueste eso".

De la tarjeta de transporte a los gastos de gestión

La indignación de Zubizarreta también apunta al transporte público. En concreto, menciona el caso de Bilbao, donde asegura que se debe pagar cinco euros por la tarjeta física, sin incluir saldo. "¿Ya voy a pagarte el viaje, por qué tengo que pagar el trozo de tarjeta?", se pregunta, una queja que resuena entre muchos usuarios.

Qué gasto de gestión? ¿Qué gestión?"

COPE Bilbao Barik Mobile

El colofón de su crítica son los famosos "gastos de gestión" en la compra de entradas. La joven narra la experiencia de pasar "cuatro horas en la cola para el concierto" para luego encontrarse con un cargo de 20 euros por entrada por una gestión que ha realizado ella misma. Este tipo de recargos, sobre los que expertos económicos han puesto el foco por elevar los precios, también los encuentra en entradas de discoteca: "¿De dónde 2 €? ¿Me cuesta más el gasto de gestión que la entrada?".

La reflexión de Amaia Zubizarreta termina con una sensación de impotencia compartida por muchos, resumiendo su experiencia con un resignado "a seguir pagando como una tonta". Su vídeo ha servido como un altavoz para el descontento generalizado ante una serie de costes añadidos que los consumidores perciben como injustos y poco transparentes en su día a día.