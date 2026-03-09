La comedia de Broadway 'Tootsie' aterriza en Málaga con una versión actualizada que promete multiplicar las risas

El esperado musical Tootsie llega a Málaga como una de las comedias más divertidas de la temporada. La producción se representará en el Teatro del Soho del 21 de mayo al 7 de junio, pero las entradas ya están a la venta, presentándose como una opción de regalo para el Día del Padre. Se trata de un estreno absoluto en España, dirigido por Bernabé Rico, que trae a nuestro país un espectáculo con 11 nominaciones a los premios Tony y ganador del galardón al mejor libreto musical.

Una comedia clásica modernizada

Quienes recuerdan el clásico del cine encontrarán una versión actualizada con la comedia "multiplicada por 10", según su director. La historia se ha modernizado, reflexionando con humor sobre las diferencias entre vestirse de mujer en los años 80 y hacerlo hoy. Para los que no conocen la trama, descubrirán "una comedia divertidísima de principio a fin", asegura Rico.

Una imagen de Tootsie

La reacción del público en las más de 100 funciones realizadas entre Barcelona y Valencia confirma su éxito. El director comparte con orgullo la experiencia de un espectador que se le acercó para decirle: "hacía años que no me reía tanto, muchas gracias".

Hacía años que no me reía tanto, muchas gracias"

Empatía, enredos y un toque de 'Friends'

El secreto del éxito de 'Tootsie' reside en la universalidad de su tema. La obra se estructura como un vodevil clásico, una comedia de enredo con constantes entradas y salidas de escena donde el protagonista debe ocultar su identidad secreta. Además, sus personajes "generan muchísima empatía, de esos que te los quieres llevar a casa", explica Rico, quien compara su estructura con la de la serie 'Friends' por su ritmo y la sucesión de gags.

Una escena del musical

Uno de los mayores retos ha sido encontrar el equilibrio entre la comedia y la emotividad. La obra es también una comedia romántica que explora los sentimientos y las prioridades en la vida, mostrando que hay cosas más importantes que conseguir un trabajo.

Un gran reto a la altura de Broadway

Bernabé Rico confiesa que su principal desafío era traer la producción que le fascinó en Broadway a España "sin que se notara ni un ápice de reducción". El resultado es un montaje de gran formato en el que trabajan 47 personas para levantar el telón en cada función. El director describe el proceso como "todo un viaje", especialmente por la complejidad de coordinar los ensayos de texto, coreografías y números musicales de forma simultánea.

El musical 'Tootsie' estará en el Teatro del Soho de Málaga del 21 de mayo al 7 de junio. Las entradas ya se pueden adquirir y, para más información, los interesados pueden visitar la web oficial del espectáculo en tootsie.show.