José María Camarero, experto económico: "Lo que está elevando los precios es la duda sobre lo que puede pasar"

La guerra abierta en el estrecho de Ormuz ha sacudido de nuevo el tablero internacional este fin de semana. La tensión militar en una de las arterias energéticas del planeta ha provocado una reacción inmediata en los mercados, con una subida del 10% en el petróleo Brent, que ya roza los 82 dólares por barril.

El experto en economía, José María Camarero, ha analizado en 'La Tarde de COPE' de qué manera va a afectar esta situación a nuestro bolsillo.

El precio del petróleo, en el punto de mira

Como ha explicado, la escalada de precios no supone, por ahora, un riesgo de desabastecimiento, sí la parálisis de los buques petroleros que transitan por el estrecho. "Lo que está elevando los precios es la duda sobre lo que puede pasar", ha señalado, además de recordar que por esa zona pasa el 20% del petróleo mundial. Y es que, aunque España no importe petróleo de esa región, el experto ha dejado claro que "el precio del petróleo y lo que pagamos es el mismo aquí, en Holanda, en Suecia y en otro país, y por lo tanto, claro que nos afecta".

Alamy Stock Photo El conflicto de Irán puede afectar al precio de los carburantes

Abordaba también por qué estas operaciones militares suelen realizarse en fin de semana. Lejos de ser una casualidad, se trata de una estrategia para que los mercados "digieran" la información antes de la apertura del lunes. "Si esto se hace un lunes a primera hora, la reacción puede ser mucho peor", ha comentado Camarero, y comparaba la situación con las intervenciones bancarias durante las crisis, que también se anunciaban los domingos por la tarde para evitar movimientos drásticos en los mercados.

Impacto directo en el bolsillo del consumidor

La consecuencia más inmediata de esta crisis se notará en las gasolineras. Camarero ha advertido de que la subida del petróleo se trasladará a los surtidores en "muy pocos días". "Hoy se está produciendo esa subida en el mercado del petróleo", pero tras pasar por el mercado de refinados, "a finales de semana ya iremos notando esta subida del precio de los combustibles", ha detallado. Como referencia, ha recordado que la intervención en Venezuela supuso una subida de 10 dólares en el barril, lo que se tradujo en un encarecimiento de 5 o 6 céntimos por litro de combustible en dos meses.

Si el conflicto se prolonga, el siguiente efecto sería un repunte de la inflación. José María Camarero ha explicado que, aunque no se esperan picos como los vividos con la guerra de Ucrania, una subida sostenida de la energía acabará permeando en el resto de precios. En un contexto donde la inflación ya estaba moderada, un 'shock' de este tipo puede pesar aún más en la economía de las familias. "Si esta situación se mantiene durante algunas semanas, evidentemente, lo acabaremos notando", ha sentenciado.

Caos aéreo y miles de españoles afectados

El conflicto también ha generado un caos aéreo que afecta a cerca de 30.000 españoles. Los cierres del espacio aéreo y las cancelaciones masivas en aeropuertos clave como Dubái o Doha, que funcionan como grandes centros de conexión internacional, han dejado a miles de viajeros atrapados. Uno de ellos es Borja Brayanova, un asturiano en Dubái que ha narrado en COPE el pánico vivido junto a su familia.

Brayanova ha descrito cómo el ataque iraní se produjo sobre ellos, provocando el pánico. "Lo primero que hemos hecho es entender lo que pasaba y hacer un plan de emergencia para, en el momento que hubiese una detonación cerca de nuestra casa, saber cómo escondernos", ha relatado. El sonido de las explosiones y la vibración de los edificios crearon una atmósfera de miedo: "Las casas retumban y las ventanas se mueven, y bueno, en fin, es bastante espectacular", ha descrito.

EFE Avión en Irán

Camarero ha subrayado el "roto importantísimo" que esta situación supone para las aerolíneas y el turismo, ya que estos aeropuertos se habían convertido en un 'hub' mundial. Ha recordado que las aerolíneas europeas tienen la obligación de proporcionar transporte alternativo a los pasajeros afectados o, en su defecto, garantizar el alojamiento hasta que puedan volar de regreso a casa.

Finalmente, el experto ha analizado el impacto en los mercados, con caídas de casi el 3% en la bolsa española. Ha advertido de que esta incertidumbre afecta a las inversiones de empresas y a los planes de pensiones de miles de españoles. Sin embargo, Camarero ha apuntado una clave que podría evitar la cronificación del conflicto: la situación económica de Estados Unidos. Con una deuda de 33 billones de euros, ha argumentado que Donald Trump "no se la puede jugar", ya que una subida de la inflación le impediría bajar los tipos de interés, su "gran obsesión" para no pagar tanto por esa deuda.