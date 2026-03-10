La marca Livan aterriza en España con el X6 Pro para desafiar al segmento SUV

El Grupo Invicta Motor ha anunciado el precio de lanzamiento en España del nuevo Livan X6 Pro, un SUV de tamaño medio que inicia su comercialización en marzo. Este modelo estará disponible desde 22.995 euros para operaciones financiadas, mientras que su precio al contado se establece en 26.995 euros, buscando competir en el demandado segmento de los SUV compactos.

La red comercial de Livan en el país ya supera los 30 puntos de venta y servicio, distribuidos entre la Península y las Islas Canarias. En Valencia, se puede adquirir en Aquamotor, concesionario oficial de DFSK y LIVAN situado en la Avenida del Puerto 183.

Diseño y equipamiento interior

El Livan X6 Pro presenta una carrocería de 4,53 metros de longitud y 1,72 metros de altura, dimensiones que lo enmarcan en el segmento de los SUV compactos de cinco plazas. Su diseño busca ofrecer una posición de conducción elevada, una característica habitual que facilita el acceso al habitáculo y mejora la visibilidad en carretera.

En el interior, el modelo destaca por incorporar un techo solar panorámico que aumenta la luminosidad. El puesto de conducción está centrado en un sistema de pantallas digitales para la instrumentación y el infoentretenimiento, con una pantalla central de 12,3 pulgadas y un volante de diseño ergonómico.

Xiaoxin_Wang X6 Pro

Motorización y rendimiento

En el apartado mecánico, el X6 Pro está equipado con un motor de gasolina turboalimentado de 1,5 litros TGDI que desarrolla 174 caballos y un par motor de 290 Nm. Este propulsor, combinado con una transmisión automática de doble embrague y siete velocidades, homologa un consumo medio de 6,8 litros por cada 100 kilómetros.

El conductor puede seleccionar entre tres modos de conducción (Eco, Normal y Sport) para adaptar el comportamiento del vehículo. En cuanto a la capacidad de carga, el maletero ofrece un volumen de entre 359 y 1.200 litros, dependiendo de la configuración de los asientos traseros.

Un gigante automovilístico detrás

La marca Livan forma parte del gigante automovilístico chino Geely Auto Group, propietario de firmas como Volvo o Polestar. Esta pertenencia se refleja en la aplicación de sus estándares de producción y desarrollos tecnológicos, como el uso del mismo motor que se encuentra en el Lynk & Co 01.

Livan Auto fue creada en 2022 como resultado de la colaboración entre Lifan Technology Group y Geely Auto Group, con una estrategia centrada en diversas soluciones de movilidad. Para el mercado español, el Livan X6 Pro contará con una garantía de cinco años o 100.000 kilómetros.