Investigan la muerte de un hombre en pleno centro de Mérida

La Policía investiga la muerte de un hombre ocurrida este lunes en la céntrica Plaza del Rastro de Mérida . El suceso se ha producido junto a la puerta de un establecimiento asiático ubicado en esta concurrida zona.

Según las primeras informaciones, varias personas alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar a un hombre tendido en el suelo. Hasta el lugar se desplazaron sanitarios y efectivos policiales, aunque cuando los equipos de asistencia llegaron ya no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Las primeras hipótesis apuntan a que el fallecido podría ser un hombre conocido en el entorno de la zona centro. Al parecer, se trataría de una persona sin hogar o con problemas de drogadicción que solía frecuentar este punto de la ciudad.

Fuentes vecinales señalan que en los últimos meses el hombre habría estado ocupando de manera irregular un local comercial vacío situado en la calle John Lennon, desde donde se le veía habitualmente desplazarse hacia distintas zonas del centro.

Agentes de la Policía Nacional se han hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias de la muerte. Por el momento no han trascendido más detalles y no se descarta ninguna hipótesis hasta conocer los resultados de las diligencias y del correspondiente levantamiento del cadáver.