Almada destaca la 'transformación' del Oviedo ante el Espanyol: "Recuperamos la esencia"

Guillermo Almada, técnico del Real Oviedo, ha terminado el partido contra el Espanyol con "sensaciones distintas". Aunque el equipo no pudo pasar del empate (1-1), el entrenador uruguayo se queda con la mejoría mostrada en la segunda mitad. "Recuperamos la esencia de lo que veníamos demostrando, más allá de que no pudimos ganar, pero estuvimos más cerca del triunfo", ha asegurado en la rueda de prensa posterior al encuentro.

Un partido con dos caras

Almada ha reconocido la superioridad del rival en los primeros 45 minutos. "Hubo mucho mérito del Espanyol, que jugó muy bien, nos sacó la pelota y la administró bien", ha explicado. El técnico ha admitido que su equipo perdía el balón "muy rápido", un aspecto que intentaron "corregir en el entretiempo" junto con los cambios.

En la segunda parte, la historia fue diferente. El Oviedo mejoró sus prestaciones y generó las oportunidades más claras para llevarse la victoria. "Recuperamos la pelota más cerca del arco, tuvimos situaciones, las más claras. Lamentablemente, no la pudimos embocar", ha comentado el técnico. Almada considera que, a pesar del dominio inicial del Espanyol, su equipo podría haberse llevado los tres puntos. "Sí, también nosotros lo pudimos haber ganado. Creo que las más claras las tuvimos nosotros en el segundo tiempo", sentenció.

Cambios para refrescar al equipo

El entrenador del Oviedo ha justificado la decisión de realizar cuatro cambios, especialmente en las bandas con la entrada de Thiago e Ilic. El objetivo era "refrescar a los que estaban en el Ramadán, que están en una situación compleja" debido a que "su alimentación no era adecuada". Almada ha señalado que se les "veía cansado, agotado", y se ha mostrado satisfecho con el rendimiento de los revulsivos.

Una asignatura pendiente

Una vez más, el Real Oviedo no ha conseguido mantener la ventaja inicial en el marcador. Almada ha reconocido que no se trata de algo puntual: "Circunstancias no es, porque nos ha pasado una cantidad de veces". El entrenador ha insistido en que "hay que seguirlo trabajando" y ha subrayado la importancia del próximo partido para rentabilizar el punto obtenido. "Para que este punto valga, tenemos que ganar el partido de local", ha afirmado.

Finalmente, Almada ha expresado que la plantilla todavía tiene "mucho recorrido de progresión", aunque ha lamentado la falta de tiempo para entrenar debido a la carga de partidos. Considera que deben seguir en la línea de la segunda parte y mejorar aspectos como la intensidad, que para él es "un aspecto fundamental de mejora en el equipo".