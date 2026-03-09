Un punto que sabe a poco: el Real Oviedo empata en Cornellà (1-1)

El Real Oviedo ha sumado un punto en su visita al RCDE Stadium que resulta insuficiente en su batalla por la permanencia. El empate (1-1) ante el RCD Espanyol deja al conjunto carbayón a un abismo de ocho puntos de la salvación, un botín escaso tras un partido de dos caras.

El Oviedo golpea primero

Pese a que el Espanyol arrancó el encuentro con dominio, el Oviedo ha sabido mostrar pronto las debilidades de la defensa local. El recién llegado Thiago, en su primera titularidad, ha fabricado una gran jugada individual desde la banda que ha culminado con una asistencia a Reina, que no perdonó para adelantar a los azules.

Tras el gol, el Espanyol buscó reaccionar y en el minuto 20 reclamó un penalti de Reina sobre El Hilali. La repetición mostró un contacto, pero el árbitro no consideró la revisión de la jugada y el partido continuó a pesar de las protestas locales.

Kike García frena la euforia

El dominio del conjunto perico se intensificó, hundiendo a un Oviedo que sufría para mantener la posesión. La presión local tuvo su recompensa cuando Kike García, con un remate marca de la casa, aprovechó un pase de Ngonge para poner el 1-1 en el marcador antes del descanso.

Tras el paso por vestuarios, la sensación era que la remontada del Espanyol era cuestión de tiempo, con un Oviedo totalmente sometido. Un zurdazo de Terrats y un centro chut de Romeo pudieron adelantar a los locales, pero el marcador no se movió.

Reacción sin premio

Los cambios introducidos por el técnico, especialmente la entrada de Hassan e Ilyas, devolvieron la profundidad a los carbayones. El Oviedo recuperó el pulso del partido y tuvo ocasiones para llevarse la victoria, primero con un disparo de Fede Viñas y más tarde con otro de Javi López.

La ocasión más clara para los azules llegó en el minuto 81, pero Escandell firmó la parada de la noche a un cabezazo de Roberto Fernández. El delantero tuvo otro testarazo poco después, pero el empate ya estaba servido, dejando un sabor amargo para un Real Oviedo que necesitaba los tres puntos.