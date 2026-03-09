DEPORTES COPE EN ALMENDRALEJO I 09-03-26

El CD Extremadura empató a dos ante el Almería B en un encuentro de alternativas que deja un “mal sabor de boca”, según los analistas. A pesar de que Diego Díaz, máximo goleador del equipo con nueve tantos, lograra un empate rápido tras la remontada local, el equipo solo ha ganado dos partidos fuera de casa, y fue al principio de temporada. Es un lastre que preocupa en el tramo decisivo de la temporada. El partido fue un “correcalles”, una ruleta rusa que se asemejó a los encuentros de hace meses.

Un paso atrás a nivel táctico

Los analistas del encuentro coinciden en que el equipo se descompuso y no supo controlar el partido. “A los entrenadores, cuando nos enfrentamos a un filial, lo que no tenemos que hacer es un correcalles”, explicaba Ángel Gutiérrez, quien apuntó a un problema clave: los mediocentros del Almería B “recibían el balón muy bien perfilados” hacia la portería azulgrana. Esta situación propició pases peligrosos y una falta de contundencia defensiva, con Miguel Núñez señalado en las jugadas de los goles.

Volvió a ser el Extremadura de partidos atrás"

Para Antonio del Hoyo, el equipo no tuvo la templanza necesaria y perdonó ocasiones claras para sentenciar el choque, tanto con 1-1 como con 2-2. La sensación general es que se ha retrocedido respecto a la solidez de las últimas jornadas. “Volvió a ser el Extremadura de partidos atrás”, sentenció, refiriéndose a un equipo más desequilibrado y menos asentado sobre el césped.

La falta de gol y la esperanza en un fichaje

Uno de los focos de análisis es la delantera. El Extremadura es el equipo que más goles lleva en el grupo (39), pero sus delanteros centro, Frodo y Maikel, suman un “pobre bagaje” de solo seis tantos. Esta falta de una amenaza constante en el área rival condiciona al equipo, que depende de la inspiración de jugadores como Diego Díaz, autor de nueve dianas.

Se echa en falta un delantero autosuficiente"

En este contexto, ha surgido el nombre de Óscar Pinchi, exjugador del club que se encuentra entrenando en Almendralejo. “Se echa en falta un delantero autosuficiente”, apuntan los expertos, y Pinchi, un futbolista rápido y que ataca bien los espacios, podría ser la solución. Su fichaje aportaría una velocidad de la que “adolecemos en esta plantilla”, aunque la decisión debe ser rápida para que pueda ser útil en las próximas “tres finales” ante Águilas, Melilla y Estepona.