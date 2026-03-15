El reto viral de comer plástico: "Si te unes, más gente puede empezar a verte"

El último reto que ha empezado a circular en redes sociales es el de comer plástico y consiste en masticar alimentos envueltos en papel film transparente. El experto en educación digital, Julen Linazasoro, analiza en COPE Euskadi este fenómeno que se une a otros muchos desafíos absurdos y peligrosos que se difunden entre los jóvenes.

Un reto, explica, es una actividad que alguien realiza e invita a los demás a replicarla para ganar visibilidad: "Si un reto se vuelve viral, significa que si tú te unes, mucha más gente puede empezar a verte".

Popularidad, riesgo y pertenencia

Según Linazasoro, en este comportamiento se mezclan varios factores. Por un lado, la búsqueda de popularidad y un sentimiento de pertenencia a un grupo, y por otro, la propia naturaleza de la adolescencia. "Falta de percepción del riesgo, sentido de invencibilidad y falta de control de impulsos" son, para el experto, las características clave que, mezcladas en el entorno digital, "pueden generar situaciones como estas".

Los propios algoritmos son los que muestran más los contenidos peligrosos" Julen Linazasoro

El experto también apunta a la responsabilidad de las propias plataformas. "Los algoritmos son los que muestran más los contenidos peligrosos o controvertidos". Explica que las redes sociales están diseñadas para generar adicción y que, aunque las compañías retiran estos vídeos tras las denuncias, lo hacen "después de que su propio algoritmo sea el que le esté mostrando a los adolescentes este tipo de cosas".

¿Prohibir o educar?

Ante esta situación, muchas familias sienten una "especie de indefensión aprendida" o resignación, creyendo que ya no pueden hacer nada. Sin embargo, Linazasoro es tajante al respecto y defiende que sí "se pueden tomar las riendas". Propone un equilibrio entre la prohibición y la educación: "No se puede enseñar a utilizar bien una herramienta con estas características, es imposible", asevera.

Freepik Un grupo de jóvenes con un teléfono móvil

Para el educador digital, el debate no es muy distinto al de otras adicciones. "¿Tú le vas a dar tabaco a un menor, le vas a enseñar a fumar bien? No, le educas para prevenir", argumenta. Defiende que los límites son necesarios en la educación y que permitir el uso de redes sociales a menores equivale a exponerlos a una herramienta para la que no están preparados.

Linazasoro recomienda a las familias que, si van a permitir el uso de estas plataformas, al menos respeten la edad legal y establezcan tres condiciones: limitar el tiempo de uso, que haya lugares concretos para ello y que siempre sea junto a los adultos. También recuerda que existen alternativas, desde teléfonos sin redes sociales hasta recuperar la costumbre de quedar en persona.